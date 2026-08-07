Фильм «Последний богатырь. Колобок» заработал 53,8 млн рублей в первый день кинопроката и установил рекорд среди летних релизов этого года. Общие сборы стартовавшей 6 августа ленты, по данным ЕАИС Фонда кино, на момент написания материала составляют более 76 млн рублей. При этом ранее массмедиа облетела информация о слабых продажах билетов на новинку и полупустые залы в московских кинотеатрах. Исаев назвал это целенаправленной атакой в адрес проекта.

«Информация про слабую посещаемость московских кинотеатров и волну критики была разогнана средствами массовой информации совершенно на пустом месте. Такое ощущение, что была целенаправленно организована какая-то буря в стакане и хейт в адрес проекта, что является актом саботажа и вредительства в рамках индустрии. Эти распространявшиеся в интернете какие-то непонятные данные — одна-единственная картинка из неназванного московского кинотеатра, вполне вероятно, сделанная через 5 минут после открытия продаж. Но мы понимаем, что "Колобок" — это не концерт группы BTS, на который билеты раскупаются за 10 минут в любом зале. Поэтому все у него нормально запустилось и пошло. В этом году мы наконец-то получили хотя бы два крупных проекта, два миллиардника на летний период, и вместо того, чтобы помогать данному тренду, средства массовой информации зачем-то начали раскачивать непонятно кем запущенную волну хейта и вредительства», — сказал он.