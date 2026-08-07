Хейтеры в шоке: «Колобку» пообещали сборы в два миллиарда рублей
Многие зрители называют фильм лучшим во франшизе «Последний богатырь», заявил НСН Роман Исаев.
Информацию о слабой посещаемости фильма «Последний богатырь. Колобок» намеренно раздули, при этом зрителям лента нравится, и у нее есть все шансы заработать 1,5-2 млрд рублей по итогам проката, заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Фильм «Последний богатырь. Колобок» заработал 53,8 млн рублей в первый день кинопроката и установил рекорд среди летних релизов этого года. Общие сборы стартовавшей 6 августа ленты, по данным ЕАИС Фонда кино, на момент написания материала составляют более 76 млн рублей. При этом ранее массмедиа облетела информация о слабых продажах билетов на новинку и полупустые залы в московских кинотеатрах. Исаев назвал это целенаправленной атакой в адрес проекта.
«Информация про слабую посещаемость московских кинотеатров и волну критики была разогнана средствами массовой информации совершенно на пустом месте. Такое ощущение, что была целенаправленно организована какая-то буря в стакане и хейт в адрес проекта, что является актом саботажа и вредительства в рамках индустрии. Эти распространявшиеся в интернете какие-то непонятные данные — одна-единственная картинка из неназванного московского кинотеатра, вполне вероятно, сделанная через 5 минут после открытия продаж. Но мы понимаем, что "Колобок" — это не концерт группы BTS, на который билеты раскупаются за 10 минут в любом зале. Поэтому все у него нормально запустилось и пошло. В этом году мы наконец-то получили хотя бы два крупных проекта, два миллиардника на летний период, и вместо того, чтобы помогать данному тренду, средства массовой информации зачем-то начали раскачивать непонятно кем запущенную волну хейта и вредительства», — сказал он.
По словам Исаева, многим зрителям картина нравится больше остальных фильмов франшизы «Последний богатырь».
«Цифры у "Колобка" абсолютно нормальные. Никто, в принципе, не ожидал на первом дне каких-то рекордных цифр, но тем не менее первый день случился по кассовым сборам на очень достойном уровне. «Колобок» уже в середине вчерашнего дня показывал цифры, существенно превышающие первый день "Холопа", поэтому было понятно, что у картины большая рекламная кампания. Она в целом сама по себе получилась достаточно интересной, увлекательной, для семейной аудитории. Многие считают, что это лучший и самый яркий, интересный и смешной фильм из всей франшизы. Сейчас первые зрители будут передавать, я уверен, исключительно положительный "сарафан". Это замечательно, что у нас есть в августе крупный релиз, и надо этому факту исключительно помогать, доводить до сведения зрителя. Я уверен, у проекта все сложится нормально, и он заработает свои заслуженные полтора-два миллиарда рублей», — поделился прогнозом собеседник НСН.
Он добавил, что перенос премьеры нового «Человека-паука» на 20 августа ради «Колобка» поможет собрать хорошую кассу обоим проектам.
«Этот вопрос находится в компетенции внутри нашего сообщества, он решался игроками индустрии. Есть определенные решения по датам, они взвешены, разумны, у них есть свои причины и свои положительные последствия. Поэтому все в свое время заработают свои заслуженные деньги. И "Колобок", и "Человек-паук", в том числе. Не вижу необходимости что-то дополнительно обсуждать и мусолить», — отметил он.
Ранее режиссер фильма «Последний богатырь. Колобок» Антон Маслов сообщал о том, что его команда работала над лентой в течение 2,5 лет. В интервью НСН он рассказал о создании физического «тела» главного героя, сложностях анимации без захвата мимики и философской глубине сказки.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- Виноват Трамп? Почему Netflix прикрыл американский спин-офф «Игры в кальмара»
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе
- СМИ: БПЛА атаковал сухогруз Турции у берегов Новороссийска