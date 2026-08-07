Армия России освободила Анискино в Харьковской области
7 августа 202612:52
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под контроль село Анискино Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, территорию освободили накануне, пишет RT.
«Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Анискино», - подчеркнули в Минобороны.
Ранее армия России освободила село Рыжевка в Сумской области.
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