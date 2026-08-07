Армия России освободила Анискино в Харьковской области

Вооруженные силы России взяли под контроль село Анискино Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.

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По данным ведомства, территорию освободили накануне, пишет RT.

«Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Анискино», - подчеркнули в Минобороны.

Ранее армия России освободила село Рыжевка в Сумской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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