Исаев также заявил о непростом положении кинотеатров в летний сезон и выразил сдержанный оптимизм в отношении предстоящих релизов и активности зрителей в августе.

«Кинотеатрам катастрофически тяжело на протяжении всех летних периодов последних лет. Этот год, возможно, дал небольшую прибавку с точки зрения кассовых сборов, но заметного рывка, который позволил бы кинотеатрам чувствовать себя уверенно, спокойно и финансово благополучно, нет. В июле — уж точно; июнь был посильнее. Вся надежда на "Колобка", на рекламную кампанию и на то, что зритель в августе будет более активен», — добавил Исаев.

Ранее главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев сказал НСН, что при отказе сдвинуть фильм Человек-паук: Новый день» в прокате на более поздние даты для поддержки фильма «Последний богатырь. Колобок» в будущем кинотеатры могут лишиться других крупных релизов дистрибьютора «Атмосфера кино».

