Депутат Говырин: Три категории пенсионеров получат прибавку с сентября

Три категории пенсионеров получат прибавку к страховой пенсии с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Так, прибавка ожидает россиян, которые в августе отметили 80-летие.

«Дополнительно назначается ежемесячная надбавка за уход, и общая прибавка приблизится к 11 тыс. рублей, причем эта сумма будет ежегодно индексироваться», — указал Говырин.

Кроме того, россиянам, которым в последний месяц лета впервые установили I группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату вдвое. При этом пенсионерам, завершившим работу в августе, со следующего месяца начнут начислять пенсию с учетом всех пропущенных за годы занятости индексаций. Размер прибавки зависит от стажа и накопленных пенсионных коэффициентов.

Как отметил Говырин, Социальный фонд проведет все перерасчеты выплат автоматически.

Ранее депутат напомнил, что работающие российские пенсионеры сохраняют многие льготы, список доступных мер зависит от вида пенсии, возраста, региона, дохода и дополнительных статусов.

