Минцифры не намерено вводить ограничения на доступ детей в соцсети

«Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей. Второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне... дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт только по инициативе и с согласия родителей», - указали в министерстве.

Ведомство подчеркнуло, что ограничения для таких карт применяются только по решению родителей, они призваны обеспечить дополнительную безопасность несовершеннолетних. В числе предлагаемых мер запрет операторам направлять рекламные рассылки и авторизационные смс-сообщения на детские номера. Исключение сделано для сообщений от государственных информационных систем.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов в пресс-центре НСН призвал использовать практику ограничения доступа несовершеннолетних в соцсети, отметив, что до 14 лет детям вообще нельзя позволять регистрироваться на таких ресурсах.

