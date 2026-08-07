Минцифры не намерено вводить ограничения на доступ детей в соцсети
Минцифры не планирует вводить в России ограничения на доступ детей в социальные сети. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей. Второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне... дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт только по инициативе и с согласия родителей», - указали в министерстве.
Ведомство подчеркнуло, что ограничения для таких карт применяются только по решению родителей, они призваны обеспечить дополнительную безопасность несовершеннолетних. В числе предлагаемых мер запрет операторам направлять рекламные рассылки и авторизационные смс-сообщения на детские номера. Исключение сделано для сообщений от государственных информационных систем.
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов в пресс-центре НСН призвал использовать практику ограничения доступа несовершеннолетних в соцсети, отметив, что до 14 лет детям вообще нельзя позволять регистрироваться на таких ресурсах.
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