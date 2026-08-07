Омбудсмен объяснил, как правильно заменить ЕГЭ
Необходимость замены ЕГЭ назрела давно, однако процесс перехода на другой формат не должен быть резким, заявил НСН Амет Володарский.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в разговоре с НСН согласился, что формат ЕГЭ не идеален и требует замены, тем более технические возможности для устной сдачи экзаменов есть, однако процесс должен быть плавным. Он добавил, что необходима более глубокая промежуточная оценка знаний и прогресса школьников, которую сможет эффективно продемонстрировать электронное портфолио.
Депутат Госдумы Нина Останина пообещала внести законопроект о замене ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию. В пояснительной записке отмечается, что сегодня модель сдачи экзамена ориентирует образовательный процесс на подготовку к экзамену, а не на системное освоение школьной программы. Также успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров олимпиад. Если закон примут, он вступит в силу уже с 2027 года. Володарский считает, что ускоренные темпы в вопросе замены ЕГЭ не нужны, хотя формат действительно требует замены.
«Мы изначально понимали, что произойдет столкновение олимпиадников с теми, кто поступает в вузы со 100 баллами по ЕГЭ. Действительно, надо менять систему оценки знаний на всех этапах обучения. Но это должен быть эволюционный плавный переход. Назрела еще одна тема — проверка остаточных знаний в промежутке между годами обучения. На мой взгляд, было бы полезно обсудить вопрос применения электронного портфолио достижений. Оно может в будущем заменить Единый государственный экзамен. И это было бы полезно и для школ, и для вузов», — поделился мнением омбудсмен.
Он пояснил, что такое портфолио показывало бы весь образовательный путь ученика, а технологии искусственного интеллекта помогли бы оптимизировать процесс его составления и корректировки.
«Электронное портфолио достижений должно собирать информацию по каждой дисциплине в течение всего периода обучения от детского сада, школы и далее в вузе — там собирается вся информация по контрольным работам, зачетам, дополнительному образованию, навыкам и умениям, и вообще все данные по развитию ученика. И уже на основе обширной базы этих данных к концу школы формируется некое количество баллов. Данные портфолио можно раскрыть перед поступлением, и вуз сможет отбирать абитуриентов на основе обработки этих данных. Уже сегодня в образовании задействован искусственный интеллект, который способен не только анализировать данные портфолио и подбирать соответствующий вуз, но и помогать в устранении пробелов в течении периода обучения», — пояснил собеседник НСН.
Но даже в случае введения устного выпускного госэкзамена российская система образования сегодня имеет возможности организовать процесс аттестации для выпускников, отметил Володарский.
«Сегодня Единый государственный экзамен по английскому языку включает в себя и устную часть — говорение. И бедные дети в рамках дисциплины "Английский язык" и части по говорению общаются не с носителем языка и вообще не с живым человеком, а с компьютером. То есть в рамках этого блока говорения идет сдача экзамена компьютеру», — сообщил он.
Ранее зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН раскритиковал ЕГЭ. В частности, он указал, что экзамен по русскому языку сдают все, однако выпускники школ при этом демонстрируют низкий уровень грамотности.
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