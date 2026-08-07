В Донецке дрон ВСУ атаковал гражданский автобус

По данным корреспондента агентства, ЧП произошло в Петровском районе города. Атаке подвергся автобус маршрута 42 на остановке общественного транспорта.

Отмечается, что дрон нанес удар в двигатель, и машина вышла из строя. На месте инцидента обнаружили фрагменты беспилотника самолетного типа: обшивку, крылья, аккумуляторы, части двигателя.

Ранее в Донецке дрон ВСУ атаковал медицинское учреждение в Киевском районе, при ударе погибла пожилая женщина.

