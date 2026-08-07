Шадаев: «Макс» остается в жизни россиян навсегда
Национальный мессенджер «Макс» останется в жизни россиян навсегда. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Министр рассказал о будущем отечественного портала «Госуслуги», в перспективе он должен стать большой социальной медиаплатформой.
«Сразу скажу, что мессенджер в ней не предусмотрен, "Макс" в нашей жизни остается навсегда», - цитирует Шадаева РИА Новости.
По словам министра, Минцифры вместе с регионами обсудит новую концепцию портала госуслуг.
Ранее Шадаев рассказал, что в России разрабатывают прототип национального ИИ-ассистента для предоставления услуг населению.
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