Шадаев: «Макс» остается в жизни россиян навсегда

Национальный мессенджер «Макс» останется в жизни россиян навсегда. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Министр рассказал о будущем отечественного портала «Госуслуги», в перспективе он должен стать большой социальной медиаплатформой.

«Сразу скажу, что мессенджер в ней не предусмотрен, "Макс" в нашей жизни остается навсегда», - цитирует Шадаева РИА Новости.

По словам министра, Минцифры вместе с регионами обсудит новую концепцию портала госуслуг.

Ранее Шадаев рассказал, что в России разрабатывают прототип национального ИИ-ассистента для предоставления услуг населению.

