Август удивит москвичей грозой и похолоданием после 30-градусной жары
7 августа 202611:50
Александра Веснина
Александр Ильин рассказал НСН, когда в столичном регионе температура воздуха опустится ниже 20 градусов тепла.
Синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил НСН, что 30‑градусная жара подходит к концу — уже завтра в Москве и Подмосковье станет заметно прохладнее.
«Сегодня — последний день 30‑градусной жары на этой неделе и в первой декаде. Завтра воздушная масса сменится, станет свежее: температура воздуха в Москве и Подмосковье составит +20–25 градусов. Высока вероятность, что сегодня — последний день с такой высокой температурой, а дальше она будет опускаться ниже 20 градусов — до 12–17 градусов в середине августа. Затем температура снова вырастет до 20–25 градусов. До конца сентября возможны эпизоды, когда температура будет подниматься до 25 градусов, но вероятность того, что она достигнет 30 градусов, очень невысока. Сегодня во второй половине дня пройдут кратковременные грозовые ливни, местами прогремит гроза, возможен град. С субботы и до конца следующей недели преимущественно без осадков, переменная облачность, температура воздуха — +21–26 градусов. Похолодание ниже 20 градусов ожидается с конца следующей рабочей недели», — сказал собеседник НСН.
Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков заявил НСН, что ученые не могут до конца определить, куда глобально движется Земля – в сторону глобального потепления или похолодания.
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