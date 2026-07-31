«Выпекали больше двух лет»: Антон Маслов раскрыл, как создавался новый «Колобок»
Режиссер Антон Маслов рассказал НСН, как создавалось физическое «тело» героя, как голос Гарика Харламова становился душой персонажа и почему будущее кино — за человеком.
Два с половиной года команда трудилась над тем, чтобы «запечь» нового Колобка. Это не просто метафора, а реальный срок работы над фильмом. В интервью НСН режиссёр картины Антон Маслов раскрыл, как из синего шарика и физического макета рождался один из самых обаятельных персонажей вселенной «Последнего богатыря». Создатель фильма рассказал о сложностях анимации без захвата мимики, о философской глубине простой сказки и о том, почему история про булочку — это на самом деле история про принятие себя.
— Долго ли шла работа над фильмом? Почему на этот раз решили сделать главным героем именно Колобка?
Мы «запекали» сказку «Колобок» два с половиной года. Это действительно большой срок. И я очень рад, что такая огромная команда прошла этот путь, и совсем скоро наш фильм можно будет увидеть в кино.
Почему именно Колобок? Потому что это один из самых смешных и обаятельных персонажей вселенной «Последнего богатыря». И я очень рад, что у меня есть возможность создавать историю, в которой трогательность переплетается с юмором. Работать в уже существующей вселенной и одновременно создавать новых героев — это всегда здорово и приятно. С Колобком я уже встречался в сериале «Последний богатырь. Наследие», и каждый раз, когда он появлялся на экранах в кино, мы видели, как зритель любит этого персонажа. Каждая его шутка и даже обычная реплика вызывали в зале смех.
Мне кажется, слово «франшиза» у нас не очень любят. Поэтому скажу так: мы создаем не просто франшизу, а продолжаем историю с любимыми персонажами.
— Какая была главная сложность в раскрытии персонажа?
С самых первых фильмов франшизы мы понимаем, что у Колобка есть внутренний конфликт, и он существует уже давно. Колобок всегда говорит о руках, о ногах, о том, что он хочет быть другим. Ищет в этом плюсы и минусы.
В нашей истории он получит долгожданное «человечье тулово» и задумается, а насколько вообще нужно быть другим? Насколько наши мечты и желания оправданы? Всегда ли то, к чему мы стремимся, действительно делает нас счастливее? Мне кажется, это история про принятие себя. И мы рассматриваем эту тему с разных сторон. Сценаристы — Виталий Шляппо, Василий Куценко, Анатолий Молчанов и Слава Зуб — написали филигранный сценарий. Они рассмотрели эту тему с разных ракурсов и дали нам потрясающие краски. Получилась небанальная и очень современная история о том, как тебя видят другие, как воспринимаешь себя ты сам, и как важно быть там, где тебе хорошо.
Очень здорово рассказывать сказки про любимых героев с потрясающим сценарием — в этом плане мне очень повезло.
— При съемках фильма «Буратино» главного героя сыграла Вита Корниенко, после чего ее анимировали, «превратив» девочку в деревянного мальчика. А как обстояло дело с Колобком? Его лицо как-то связано с реальным Гариком Харламовым, его мимикой? Он играл эту роль или только озвучивал? Использовался ли ИИ при создании этой картины?
Наш Колобок — полностью рукотворный персонаж. Вы привели в пример «Буратино», где использовалась технология захвата мимики актера. У нас процесс был другим. И я очень рад, что пока мы используем искусственный интеллект в довольно ограниченном объеме. Мне хочется верить, что будущее все равно останется за человеком — несмотря ни на что.
Мы снимали все на площадке. В нашей истории появляется не только взрослый Колобок, но и маленький — вы увидите момент, когда он только появляется на свет. Для съемок мы использовали специальные синие макеты: для маленького Колобка — маленький синий шарик, для взрослого — большой. Кроме того, у нас был полностью изготовленное физическое «тело» Колобка, на создание которого ушло четыре месяца. Это был не хлеб, конечно, но выглядел он настолько реалистично, что его действительно хотелось откусить. Художники проделали колоссальную работу, чтобы добиться идеальной фактуры, цвета, ощущения настоящего хлеба.
Дальше началась работа с голосом, с Гариком Харламовым. Любая анимация начинается с голоса. В этот раз Гарик работал с нами целых шесть смен. И я очень рад, что он был частью этого проекта, это наша большая победа.
Вы спрашивали про искусственный интеллект. А есть то, что я называю человеческим ИИ: когда я говорил Гарику реплики в микрофон, а он повторял в своей манере слова, дыхание Колобка, и это было очень смешно. Мне кажется, пока это невозможно заменить ничем. Для каждого кадра с Колобком я записывал отдельные видеоинструкции: как он должен двигаться, куда смотреть, какая должна быть мимика, взгляд, дыхание. Представьте: если сам кадр длится две-пять секунд, то мое объяснение могло занимать целую минуту.
Параллельно во время записи Гарика мы снимали его на камеры. Наши специалисты собирали его мимику. На монтаже звуковые дубли по-разному «склеивались» между собой, это влияло на видеодубли, иногда начало реплики оказывалось из одного дубля, а конец — из другого. Всё это заняло очень много времени, потому что у нас более тысячи кадров графики, но у нас была потрясающая команда, которая помогала со всех сторон. Дальше, опираясь на графику и режиссерские комментарии, аниматоры создавали того Колобка, которого зритель увидит на экране.
Колобок — невероятно сложный персонаж. Если в какой-то другой анимации можно через руки, ноги, позу, движения головы дать ощущение характера или определенную эмоцию, то здесь этого нет. Это сложная мимическая задача – сделать персонажа, который весь фильм будет держать зрителей у экранов, вызывать сопереживание. И я уверен, что на некоторых моментах зрители будут плакать, потому что поверят Колобку, его переживаниям.
Впервые Колобок появился во вселенной «Последнего богатыря» в 2019 году. Нашему Колобку уже больше шести лет. И всех, кто старше шести лет, мы приглашаем в кинотеатры посмотреть на нашу волшебную булочку.
— Картина выходит летом, в не самое «хлебное» для фильмов время. При это эксперты прогнозируют вашему фильму сборы выше миллиарда рублей, если получится подвинуть теневой прокат нового «Человека-паука». Слышали ли вы про потенциальную битву Колобка с Человеком-пауком или это чисто продюсерская история? Важны ли вам сборы фильма?
Я знаю, что кинотеатры уже не раз говорили прокатчикам о том, что летом не хватает мощных релизов. Выход фильма летом — это большой эксперимент. В этом году уже вышел «Холоп 3», и это огромное подспорье и помощь кинотеатрам. Мы все живем в довольно непростые времена, когда кинотеатрам нужна поддержка.
Если говорить шире — о том, каким должно и не должно быть кино в кинотеатрах, — я считаю, что у зрителя всегда должен быть выбор посмотреть и хорошее российское кино, и хорошее зарубежное кино. Это не взаимоисключающие вещи. И так зритель будет видеть, что мы постепенно создаем кино все лучше. Еще семь-восемь лет назад можно было говорить, что в России снимают не всегда удачные сериалы, и вот мы видим, какие классные сериалы у нас сейчас. Фильмы потихоньку тоже двигаются вперед. Чем больше сильных фильмов появляется в прокате, тем лучше для зрителя и для всей индустрии. И важно, в первую очередь, продвигать российское кино. Потому что в глубине души каждому из нас хочется, чтобы у российского кино все получалось.
— Есть ли планы дальше развивать историю Колобка, будет ли новый спин-офф?
Я очень рад иметь отношение к миру «Последнего богатыря». У нас не так много больших историй с любимыми героями, к которым зрители действительно хотят возвращаться.
Я слышу тысячи мнений о том, что зрителям очень нравятся сказки, что именно в них они чувствуют что-то свое, наш культурный код. И я как папа дочки полностью их поддерживаю, потому что сказка — это возможность увидеть большое, зрелищное кино в кинотеатре вместе со своей семьей, а потом выйти из зала и всё обсудить. Это – наши общие корни со своими близкими, понимание своего прошлого и общего фундамента.
Зрителю неважен жанр. Ему важно, чтобы кино было хорошим. Зрителю нужны честно сыгранные истории, сильная драматургия, яркие персонажи. Думаю, вселенная «Последнего богатыря» будет продолжаться. Будет ли у меня возможность и дальше создавать эту историю, покажет время, но я рад быть ее частью уже сейчас.
Напомним, фильм выйдет в российский прокат 6 августа 2026 года. В ролях: Дмитрий Журавлёв, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева, Кирилл Зайцев и другие. Это спин-офф и приквел франшизы «Последний богатырь». Впервые Колобок появился во второй части оригинальной трилогии — «Последний богатырь: Корень зла» (2021). В новом фильме история героя раскрывается подробнее: мы узнаем, с какой целью его испекли, как он сбежал, скитался, попал в банду разбойников, а потом поневоле стал напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной Лады. Колобок не хочет быть съеденным и пытается изменить свою судьбу. В рекламной кампании использовали слоган «Главный замес года».
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