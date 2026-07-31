— Долго ли шла работа над фильмом? Почему на этот раз решили сделать главным героем именно Колобка?

Мы «запекали» сказку «Колобок» два с половиной года. Это действительно большой срок. И я очень рад, что такая огромная команда прошла этот путь, и совсем скоро наш фильм можно будет увидеть в кино.

Почему именно Колобок? Потому что это один из самых смешных и обаятельных персонажей вселенной «Последнего богатыря». И я очень рад, что у меня есть возможность создавать историю, в которой трогательность переплетается с юмором. Работать в уже существующей вселенной и одновременно создавать новых героев — это всегда здорово и приятно. С Колобком я уже встречался в сериале «Последний богатырь. Наследие», и каждый раз, когда он появлялся на экранах в кино, мы видели, как зритель любит этого персонажа. Каждая его шутка и даже обычная реплика вызывали в зале смех.

Мне кажется, слово «франшиза» у нас не очень любят. Поэтому скажу так: мы создаем не просто франшизу, а продолжаем историю с любимыми персонажами.