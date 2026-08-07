Громкий звук в Москве объяснили переходом самолета на сверхзвук

Ранее горожане рассказали о громком звуке в разных районах Москвы. Так, его слышали на Лермонтовском проспекте, Цветном бульваре, в Крылатском, в районе станций метро Коломенская, Маяковская, Беляево, Преображенская Площадь, Щукинская, Солнцево, Войковская, Белорусская. Кроме того, известно о громком звуке в Дмитровском районе, Бибирево, Коммунарке, Лианозово, Южном Чертаново, Северном Бутово, Долгопрудном.

Как пишет РБК, звук появился из-за самолета, который в полете перешел на сверхзвук. В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили изданию, что осведомлены о громком звуке. Как указало ведомство, признаков задымления в Москве не наблюдается.

