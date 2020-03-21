Netflix формирует компенсационный фонд для персонала во время пандемии

В компании Netflix заявили, что создали фонд помощи сотрудникам, которые несут убытки из-за простоя производства теле и кинопродукции. Размер фонда составил 100 млн долларов, сообщает компания на своем сайте.

Съемочные группы, которые вынужденно приостановили работу, получат выплаты в размере двухнедельного заработка, уточняет Газета. ru.

Эпидемия в кино. Убытки от коронавируса оценили в миллиарды долларов

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в провинции Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта заявила о пандемии нового вируса.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН посчитал убытки в кино из-за коронавируса.

«Что же мы будем с вами смотреть в кино? Индустрия кино уже понесла убытки в 7 миллиардов долларов. Если ситуация не улучшится, к маю эта цифра может вырасти до 17 миллиардов», – говорит он


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