СМИ: Французские военные тайно находятся на Украине с лета 2026 года

По данным издания, миссию возглавляет неназванный генерал. Она действует небольшими группами. Они выполняют краткосрочные задачи вблизи зоны боевых действий. Присутствие специалистов на украинской территории позволяет быстрее ремонтировать вооружение и сокращать время его возвращения в строй.



Для сохранения секретности миссию Volia, как пишет RFI, прикрывают официальным французским контингентом Gerfaut. Он находится в Польше с февраля 2023-го в рамках европейской программы подготовки ВСУ.



В задачи миссии входит обслуживание артиллерийских установок Caesar, самолетов Mirage 2000 и высокоточных ракет, которые Париж передал Киеву. Пятая республика решила направить для этого военнослужащих регулярных частей, а не гражданских специалистов.



Французские власти официально не подтверждали присутствие контингента на Украине. RFI также не раскрывает названия подразделений, участвующих в миссии, ссылаясь на «соображения безопасности».



Недавно Эммануэль Макрон заявил, что Киев должен занять «законное место» в НАТО.

