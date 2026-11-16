Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон официально стал новым Джеймсом Бондом

Сценарий 26-го фильма «бондианы» написал создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт. Режиссёрское кресло займёт Дени Вильнёв, у которого есть опыт работы с Паттинсоном в рамках третьей части фантастической саги «Дюна». Ожидается, что новая лента выйдет в 2028 году.

«Я безмерно рад приветствовать Роберта Паттинсона в роли нашего нового Джеймса Бонда. В нем есть неподвластная времени душа агента 007, и он привнесет совершенно новый дух», - заявил Вильнёв.

Увидеть Паттинсона в образе Бонда можно в коротком тизере, опубликованном в соцсетях Amazon MGM Studios.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил «Радиоточке НСН», что Дени Вильнева отличает жесткость в сочетании с игрой ума, что хорошо подходит для фильмов о Джеймсе Бонде.

