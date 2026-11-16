«Под угрозой банкротства»: Юрист объяснил последствия санкций ЕС для Wildberries
Говоря о том, что компания Wildberries не пострадает из-за западных санкций, глава корпорации Татьяна Ким лишь пытается сохранить лицо — на самом деле последствия могут быть самыми катастрофическими, вплоть до банкротства, сказал НСН Валерий Ванин.
Международные санкции, которые приняты против компании Wildberries и ее главы Татьяны Ким, нанесут по корпорации сокрушительный удар. Эти меры лишний раз доказывают, что за атаками на склады маркетплейса стоит верхушка руководства Евросоюза, а не просто украинские националисты. Об этом НСН заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.
Под санкции Евросоюза попали глава RWB (Wildberries) Татьяна Ким, основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава (он также акционер «Яндекса»), буквально несколько дней назад продавший доли в Ozon и My.Games, и предприниматель Руслан Байсаров. Также под санкциями находятся военный обозреватель Юрий Подоляка и предприниматель, сын Валентины Матвиенко Сергей, свидетельствует публикация в официальном журнале ЕС. Ванин объяснил, что на Wildberries и лично Татьяне Ким введенные ЕС санкции отразятся крайне негативно.
«Международные санкции, принятые в отношении компании Татьяны Ким и нее самой, — не что иное, как продолжение ударов по ее бизнесу, которые, безусловно, скажутся самым негативным образом. Пока мне непонятна структура внешних заимствований Wildberries, но очевидно, что структуризация крупных компаний всегда предполагает наличие внешних заимствований. Сейчас, с учетом введения санкций, не только банкам, но и любым гражданам и юрлицам Евросоюза запрещены любые транзакции, связанные с Wildberries. В худшую сторону изменится и положение селлеров: если у компании не будет ресурсов, у нее возникают глобальные проблемы с займами на внешних рынках, с контрактами с контрагентами, вся компания становится токсичной, непонятно, из каких средств будут возмещаться убытки. В какой-то момент компания может стать банкротом и не сумеет проводить никакие операции», — сказал Ванин.
По мнению собеседника НСН, сложившаяся ситуация доказывает, что атаки на склады Wildberries были санкционированы политической верхушкой Евросоюза.
«Уже сейчас у селлеров возникают проблемы с тем, чтобы забрать свой товар, а при ситуации с банкротством Wildberries это станет невозможным, потому что нужно будет доказывать, что товар принадлежит конкретному селлеру. Судя по масштабу компании, процедура может затянуться на годы. К сожалению, это очень сильный удар по достаточно крупному российскому бизнесу, который говорит о том, что атаки на склады были умышленными и санкционированными самой верхушкой Евросоюза. Этот бизнес продолжают убивать. Если бы санкции не вводились, это можно было бы списать на злую волю украинских националистов, но сейчас совершенно очевидно, кто наносил эти удары руками украинцев», — добавил юрист.
Обещая, что санкции никак не отразятся на работе компании, Ким пытается сохранить лицо при плохой игре, убежден Ванин.
«Ким больше говорить нечего. Если она признается, что все будет ужасно, что все западные контракты будут аннулированы, начнется паника. Распорядок дня Ким не изменится, но на финансовое положение санкции радикально повлияют. Если многомиллиардная компания теряет допуск к западным рынкам и к контрагентам, говорить, что это никак не повлияет, было бы странно», — подчеркнул собеседник НСН.
Кроме того, Евросоюз ввел санкции против Московского, Хабаровского, Орского, Ильского, Саратовского и Омского нефтеперерабатывающих заводов, Новошахтинского завода нефтепродуктов, компаний «Газпром нефтехим Салават» и «ТАИФ-НК», платежного сервиса «ЮMoney». Также под санкциями находятся порядка 40 российский региональных банков, в том числе «Алеф-Банк», «Агропромкредит», «Банк 131» «Славия», «Снежинский», «Заречье», «Датабанк», «ГУТА-Банк», «Долинск», «Енисейский объединенный банк», «Кубаньторгбанк», «Морской банк».
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в новый санкционный список попадут организации, которые в ЕС считают причастными к поддержке так называемого теневого флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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