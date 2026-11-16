Международные санкции, которые приняты против компании Wildberries и ее главы Татьяны Ким, нанесут по корпорации сокрушительный удар. Эти меры лишний раз доказывают, что за атаками на склады маркетплейса стоит верхушка руководства Евросоюза, а не просто украинские националисты. Об этом НСН заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.

Под санкции Евросоюза попали глава RWB (Wildberries) Татьяна Ким, основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава (он также акционер «Яндекса»), буквально несколько дней назад продавший доли в Ozon и My.Games, и предприниматель Руслан Байсаров. Также под санкциями находятся военный обозреватель Юрий Подоляка и предприниматель, сын Валентины Матвиенко Сергей, свидетельствует публикация в официальном журнале ЕС. Ванин объяснил, что на Wildberries и лично Татьяне Ким введенные ЕС санкции отразятся крайне негативно.

«Международные санкции, принятые в отношении компании Татьяны Ким и нее самой, — не что иное, как продолжение ударов по ее бизнесу, которые, безусловно, скажутся самым негативным образом. Пока мне непонятна структура внешних заимствований Wildberries, но очевидно, что структуризация крупных компаний всегда предполагает наличие внешних заимствований. Сейчас, с учетом введения санкций, не только банкам, но и любым гражданам и юрлицам Евросоюза запрещены любые транзакции, связанные с Wildberries. В худшую сторону изменится и положение селлеров: если у компании не будет ресурсов, у нее возникают глобальные проблемы с займами на внешних рынках, с контрактами с контрагентами, вся компания становится токсичной, непонятно, из каких средств будут возмещаться убытки. В какой-то момент компания может стать банкротом и не сумеет проводить никакие операции», — сказал Ванин.