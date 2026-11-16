Ушаков: Очередной раунд переговоров по Украине будет трехсторонним

Он напомнил, что Россия, США и Украина возобновили переговоры по урегулированию конфликта в Абу-Даби 10-11 ноября и условились их продолжить.

«Дата пока не согласована. И о расширении формата кто-то говорит, но с нами это не согласовывалось», - добавил Ушаков.

Ранее американкий переговорщик Джаред Кушнер заявил, что в ходе последних переговоров Москвы, Киева и Вашингтона появились идеи, способные привести к прорыву в вопросе урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

