Ушаков: Очередной раунд переговоров по Украине будет трехсторонним
Очередной раунд переговоров по Украине пройдёт в трехстороннем формате. Как пишет ТАСС, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он напомнил, что Россия, США и Украина возобновили переговоры по урегулированию конфликта в Абу-Даби 10-11 ноября и условились их продолжить.
«Дата пока не согласована. И о расширении формата кто-то говорит, но с нами это не согласовывалось», - добавил Ушаков.
Ранее американкий переговорщик Джаред Кушнер заявил, что в ходе последних переговоров Москвы, Киева и Вашингтона появились идеи, способные привести к прорыву в вопросе урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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