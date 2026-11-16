ВС РФ нанесли удар по складу с беспилотниками ВСУ в Киевской области

Также Вооружёнными силами России в морском порту Николаев был нанесён удар по объектам инфраструктуры, предназначенной для хранения горюче-смазочных материалов для обеспечения ВСУ.

Кроме того, в районе ж/д станции Днепропетровск был поражен железнодорожный локомотив, который использовался в интересах перевозки грузов для украинской армии.

Ранее в Минобороны заявили, что российская армия нанесла удар по сухогрузу ВСУ в Одесской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».