ВС РФ нанесли удар по складу с беспилотниками ВСУ в Киевской области

Склад с беспилотниками ВСУ и комплектующими к ним в Киевской области был поражён российскими войсками. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

За сутки над Россией сбили 2049 беспилотников ВСУ

Также Вооружёнными силами России в морском порту Николаев был нанесён удар по объектам инфраструктуры, предназначенной для хранения горюче-смазочных материалов для обеспечения ВСУ.

Кроме того, в районе ж/д станции Днепропетровск был поражен железнодорожный локомотив, который использовался в интересах перевозки грузов для украинской армии.

Ранее в Минобороны заявили, что российская армия нанесла удар по сухогрузу ВСУ в Одесской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФВооруженные Силы РФ

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