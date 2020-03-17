Шнейдеров посчитал убытки в кино из-за коронавируса

Давид Шнейдеров: «Да, указ об ограничении продажи билетов поступил от мэра Москвы Сергея Собянина. Что же, все-таки можно выйти на улицу, все-таки можно куда-то дойти. Мне кажется, нужно сохранять оптимизм, нужно сохранять веру, и, самое главное, не поддаваться панике. Словно в ответ на закрытие кинотеатров, онлайн-кинотеатр Premier и сервис Arzamas открыли для всех бесплатный доступ. То есть дома можно смотреть кино», – отмечает в эфире НСН Давид Шнейдеров.

