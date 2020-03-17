Шнейдеров посчитал убытки в кино из-за коронавируса
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Столичные кинотеатры ограничивают свою работу
Кинотеатры Москвы ограничат продажу билетов и будут продавать не больше 50 билетов на сеанс. Кроме того кинотеатры «Москино» прекращают работу из-за коронавируса. Оставшиеся кинотеатры переходят на повторный показ из-за отмены мировых премьер.
Давид Шнейдеров: «Да, указ об ограничении продажи билетов поступил от мэра Москвы Сергея Собянина. Что же, все-таки можно выйти на улицу, все-таки можно куда-то дойти. Мне кажется, нужно сохранять оптимизм, нужно сохранять веру, и, самое главное, не поддаваться панике. Словно в ответ на закрытие кинотеатров, онлайн-кинотеатр Premier и сервис Arzamas открыли для всех бесплатный доступ. То есть дома можно смотреть кино», – отмечает в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Тома Хэнкса выписали из больницы
Актера Тома Хэнкса с женой выписали из больницы после коронавирусной инфекции.
Давид Шнейдеров: «Радостная новость. Коронавирус излечим. Думаю, что скоро появится вакцина от него. И мы вздохнем спокойно», – делится кинокритик со слушателями НСН.
Киносъемки во всем мире остановлены из-за коронавируса
В Новой Зеландии остановлены съемки сериала «Властелин колец». Также отменены съемки третей части «Фантастических тварей», которые должны были в эти дни начаться в Лондоне. И съемки продолжения «Аватара» отложили на неопределенный срок. В Берлине отменили съемки «Матрицы 4».
Давид Шнейдеров: «Что же мы будем с вами смотреть в кино? Индустрия кино уже понесла убытки в 7 миллиардов долларов. Если ситуация не улучшится, к маю эта цифра может вырасти до 17 миллиардов», – говорит он НСН.
Рэдклифф обвинил Поттера в своем алкоголизме
Актер Дэниел Рэдклифф признался, что Гарри Поттер, которого он сыграл, превратил его в алкоголика.
Давид Шнейдеров: «Мне всегда казалось, что Гарри Поттер не пьет в кино. Но, возможно, Дэниел Рэдклифф снимал так стресс. Хотя, по-моему, это чисто русская забава», – комментирует он в беседе с НСН.
В Америке вручили премию за худшие достижения в кино
Экранизация знаменитого бродвейского мюзикла «Кошки» одержала победу в главных номинациях на антипремию «Золотая малина 2020».
Давид Шнейдеров: «В общей сложности фильм был удостоен семи наград, в том числе в категориях «худший фильм», «худший режиссер», худшие мужская и женская роли второго плана», – подытоживает в интервью НСН Давид Шнейдеров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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