Шнейдеров посчитал убытки в кино из-за коронавируса

Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино. 

1

Столичные кинотеатры ограничивают свою работу

Кинотеатры Москвы ограничат продажу билетов и будут продавать не больше 50 билетов на сеанс. Кроме того кинотеатры «Москино» прекращают работу из-за коронавируса. Оставшиеся кинотеатры переходят на повторный показ из-за отмены мировых премьер.

Давид Шнейдеров: «Да, указ об ограничении продажи билетов поступил от мэра Москвы Сергея Собянина. Что же, все-таки можно выйти на улицу, все-таки можно куда-то дойти. Мне кажется, нужно сохранять оптимизм, нужно сохранять веру, и, самое главное, не поддаваться панике. Словно в ответ на закрытие кинотеатров, онлайн-кинотеатр Premier и сервис Arzamas открыли для всех бесплатный доступ. То есть дома можно смотреть кино», – отмечает в эфире НСН Давид Шнейдеров. 

2

Тома Хэнкса выписали из больницы

Актера Тома Хэнкса с женой выписали из больницы после коронавирусной инфекции.

Давид Шнейдеров: «Радостная новость. Коронавирус излечим. Думаю, что скоро появится вакцина от него. И мы вздохнем спокойно», – делится кинокритик со слушателями НСН.

3

Киносъемки во всем мире остановлены из-за коронавируса

В Новой Зеландии остановлены съемки сериала «Властелин колец». Также отменены съемки третей части «Фантастических тварей», которые должны были в эти дни начаться в Лондоне. И съемки продолжения «Аватара» отложили на неопределенный срок. В Берлине отменили съемки «Матрицы 4».

Давид Шнейдеров: «Что же мы будем с вами смотреть в кино? Индустрия кино уже понесла убытки в 7 миллиардов долларов. Если ситуация не улучшится, к маю эта цифра может вырасти до 17 миллиардов», – говорит он НСН. 

4

Рэдклифф обвинил Поттера в своем алкоголизме

Актер Дэниел Рэдклифф признался, что Гарри Поттер, которого он сыграл, превратил его в алкоголика.

Давид Шнейдеров: «Мне всегда казалось, что Гарри Поттер не пьет в кино. Но, возможно, Дэниел Рэдклифф снимал так стресс. Хотя, по-моему, это чисто русская забава», – комментирует он в беседе с НСН

5

В Америке вручили премию за худшие достижения в кино

Экранизация знаменитого бродвейского мюзикла «Кошки» одержала победу в главных номинациях на антипремию «Золотая малина 2020».

Давид Шнейдеров: «В общей сложности фильм был удостоен семи наград, в том числе в категориях «худший фильм», «худший режиссер», худшие мужская и женская роли второго плана», – подытоживает в интервью НСН Давид Шнейдеров. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Давид ШнейдеровАвторские НовостиКино