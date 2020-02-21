Заславский о коронавирусе, нацизме и Новом годе

21 февраля 202020:00

Ректор ГИТИС Григорий Заславский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Въезд китайцам на территорию РФ запрещен

Россия временно запретила въезд гражданам Китая. Такое распоряжение подписал премьер страны Михаил Мишустин.

Григорий Заславский : «Это решение, вероятно, связано с тем, что мы чего-то вероятно не знаем про этот коронавирус. Если бы было иначе, мне представляется, не было бы смысла ограничивать въезд граждан в Китай, которые приезжают в Россию не из Китая», – комментирует Григорий Заславский в эфире НСН

2

Правительство не поддержало перенос выходного дня на 31 декабря

Законопроект о выходном 31 декабря внесли в Госдуму в ноябре 2019 года. Согласно опросам, большинство россиян предпочли бы отдыхать 31 декабря, если оно выпадает на рабочий день. В конце 2019 года многие регионы самостоятельно объявили 31 декабря выходным для бюджетников. В 2020 году 31 декабря также является рабочим днем.

Григорий Заславский : «С одной стороны, приятно 31 декабря встретиться и отметить праздник с коллегами, но корпоративы в России начинаются с середины декабря, поэтому никто не мешает со знакомыми с работы отмечать заранее. Считаю, что намного важнее 31 декабря посвятить себя дому, нежели потом — в обилие выходных в начале года», – отмечает он в беседе с НСН

3

Госдума отменила штраф за свастику в кино и СМИ

Госдума отменила штраф за демонстрацию нацистской символики в произведениях искусства и в СМИ. Но только если ее показывают, чтобы осудить нацизм.

Григорий Заславский : «Естественно, я не могу быть пропагандистом нацизма. Но иногда это действительно доходило до абсурда, когда свастика камуфлировалась на телевизионном или на киноэкране. Это тот случай, когда перегиб совершенно справедливо исправляется. И для того, чтобы наши дети знали историю, мы неминуемо должны показать, в том числе, и страшные зубы и страшную форму фашистов», – делится он с НСН

4

Трампу не понравилось, что «Оскар» забрал корейский фильм

Дональд Трамп оказался недоволен тем, что Американская киноакадемия отдала «Оскар» в главной номинации южнокорейской картине «Паразиты». Потому что сейчас, по словам американского лидера, у США с Южной Кореей достаточно проблем.

Григорий Заславский : «Мне кажется, это замечательный пример того, что такое цензура и идеология в цивилизованной Америке. Мы регулярно это видим и по нашим российским либералам, которые никогда не перенесут наличие другого мнения у соседа, если это мнение расходится с их собственным», – подытоживает в беседе с НСН Григорий Заславский. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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