Заславский о коронавирусе, нацизме и Новом годе
Ректор ГИТИС Григорий Заславский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Въезд китайцам на территорию РФ запрещен
Россия временно запретила въезд гражданам Китая. Такое распоряжение подписал премьер страны Михаил Мишустин.
Григорий Заславский : «Это решение, вероятно, связано с тем, что мы чего-то вероятно не знаем про этот коронавирус. Если бы было иначе, мне представляется, не было бы смысла ограничивать въезд граждан в Китай, которые приезжают в Россию не из Китая», – комментирует Григорий Заславский в эфире НСН.
Правительство не поддержало перенос выходного дня на 31 декабря
Законопроект о выходном 31 декабря внесли в Госдуму в ноябре 2019 года. Согласно опросам, большинство россиян предпочли бы отдыхать 31 декабря, если оно выпадает на рабочий день. В конце 2019 года многие регионы самостоятельно объявили 31 декабря выходным для бюджетников. В 2020 году 31 декабря также является рабочим днем.
Григорий Заславский : «С одной стороны, приятно 31 декабря встретиться и отметить праздник с коллегами, но корпоративы в России начинаются с середины декабря, поэтому никто не мешает со знакомыми с работы отмечать заранее. Считаю, что намного важнее 31 декабря посвятить себя дому, нежели потом — в обилие выходных в начале года», – отмечает он в беседе с НСН.
Госдума отменила штраф за свастику в кино и СМИ
Госдума отменила штраф за демонстрацию нацистской символики в произведениях искусства и в СМИ. Но только если ее показывают, чтобы осудить нацизм.
Григорий Заславский : «Естественно, я не могу быть пропагандистом нацизма. Но иногда это действительно доходило до абсурда, когда свастика камуфлировалась на телевизионном или на киноэкране. Это тот случай, когда перегиб совершенно справедливо исправляется. И для того, чтобы наши дети знали историю, мы неминуемо должны показать, в том числе, и страшные зубы и страшную форму фашистов», – делится он с НСН.
Трампу не понравилось, что «Оскар» забрал корейский фильм
Дональд Трамп оказался недоволен тем, что Американская киноакадемия отдала «Оскар» в главной номинации южнокорейской картине «Паразиты». Потому что сейчас, по словам американского лидера, у США с Южной Кореей достаточно проблем.
Григорий Заславский : «Мне кажется, это замечательный пример того, что такое цензура и идеология в цивилизованной Америке. Мы регулярно это видим и по нашим российским либералам, которые никогда не перенесут наличие другого мнения у соседа, если это мнение расходится с их собственным», – подытоживает в беседе с НСН Григорий Заславский.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Турчинов рассказал, почему Украина не стала воевать с Россией
- Певица Валерия идет в политику и создает партию
- Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
- Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»
- Страхи россиян из-за ухода Путина приведут их на голосование по поправкам в Конституции