Заславский о коронавирусе, нацизме и Новом годе

Григорий Заславский : «Естественно, я не могу быть пропагандистом нацизма. Но иногда это действительно доходило до абсурда, когда свастика камуфлировалась на телевизионном или на киноэкране. Это тот случай, когда перегиб совершенно справедливо исправляется. И для того, чтобы наши дети знали историю, мы неминуемо должны показать, в том числе, и страшные зубы и страшную форму фашистов», – делится он с НСН.

