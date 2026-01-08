Все ТЭЦ в Днепропетровской области Украины остановили работу

Работа всех ТЭЦ и подстанций остановлена в Днепропетровской области, сообщает УНИАН.

Кроме того, агентство сообщает об остановке работы метрополитена в Днепропетровске. Ранее сообщалось о взрыве в городе.

На фоне предстоящего похолодания в Днепропетровске нет света, водоснабжения, отопления, начались перебои с мобильной связью и интернетом.

Ранее армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

