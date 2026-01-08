МИД сообщил о россиянах на борту захваченного США танкера

Стало известно о наличии российских граждан на борту танкера «Маринера», захваченного США, сообщают «Известия» со ссылкой на МИД РФ.

ВВС Великобритании участвовали в перехвате танкера «Маринера»

В ведомстве потребовали гуманного и достойного обращения с ними. Отмечается, что необходимо соблюдать права и интересы россиян, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

Внешнеполитическое ведомство также подтвердило, что внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на судно в Северной Атлантике.

Ранее Белый дом заявил о возможном суде над членами экипажа танкера «Маринера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:СШАСудноРоссияне

Горячие новости

Все новости

партнеры