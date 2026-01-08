МИД сообщил о россиянах на борту захваченного США танкера

В ведомстве потребовали гуманного и достойного обращения с ними. Отмечается, что необходимо соблюдать права и интересы россиян, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

Внешнеполитическое ведомство также подтвердило, что внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на судно в Северной Атлантике.

Ранее Белый дом заявил о возможном суде над членами экипажа танкера «Маринера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

