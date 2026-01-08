Роспотребнадзор проводит проверку случаев ботулизма в Подмосковье

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в Раменском городском округе Подмосковья после выявления случаев заболевания ботулизмом, сообщает «РЕН ТВ».

В Депздраве Москвы подтвердили 6 случаев заболевания ботулизмом

Специалисты незамедлительно приступили к полному комплексу противоэпидемических мероприятий. В рамках расследования эпидемиологи выявили круг контактов заболевших, а также отобрали пробы пищевой продукции для лабораторных исследований с целью установления источника инфекции.

Ранее массовое заражение ботулизмом произошло в Новой Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеванияПодмосковьеРоспотребнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры