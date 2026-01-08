Роспотребнадзор проводит проверку случаев ботулизма в Подмосковье
Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в Раменском городском округе Подмосковья после выявления случаев заболевания ботулизмом, сообщает «РЕН ТВ».
Специалисты незамедлительно приступили к полному комплексу противоэпидемических мероприятий. В рамках расследования эпидемиологи выявили круг контактов заболевших, а также отобрали пробы пищевой продукции для лабораторных исследований с целью установления источника инфекции.
Ранее массовое заражение ботулизмом произошло в Новой Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru