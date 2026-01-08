Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной
Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его действия якобы предотвратили полный захват Украины Россией.
«Если бы не я, Россия сейчас контролировала бы всю Украину», - написал глава государства. Президент также усомнился в надежности НАТО, заявив, что без Вашингтона Альянс не представляет угрозы для России или Китая. Трамп отметил, что только США под его руководством вызывают настоящий страх и уважение у Москвы и Пекина.
Данное заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что «коалиция желающих» подписала декларацию о развертывании военных на Украине.
При этом США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
