Вэнс: Танкер «Маринера» притворялся российским
Задержанный военными США в Северной Атлантике нефтяной танкер «Маринер» выдавал себя за российское судно, заявил Fox News американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
По его словам, это делалось с целью обойти санкции Вашингтона. Танкер перевозил нефть. «По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций», — отметил Вэнс.
Ранее стало известно, что танкер «Маринера» незаконно перевозил венесуэльскую нефть, а его экипаж может быть привлечен к уголовной ответственности в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Предложено повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
- СМИ: Автосервисы в России испытывают острый дефицит кадров
- Генпрокурор США: Члены экипажа «Маринеры» находятся «под полноценным расследованием»
- Вэнс: Танкер «Маринера» притворялся российским
- Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной
- МИД сообщил о россиянах на борту захваченного США танкера
- Сенатор Грэм: Трамп дал добро инициативе об усилении санкций против России
- Указом Трампа США выходят из 66 международных организаций
- Стало известно об отравлении восьми человек кониной в Подмосковье
- Роспотребнадзор проводит проверку случаев ботулизма в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru