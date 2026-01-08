Вэнс: Танкер «Маринера» притворялся российским

Задержанный военными США в Северной Атлантике нефтяной танкер «Маринер» выдавал себя за российское судно, заявил Fox News американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

МИД сообщил о россиянах на борту захваченного США танкера

По его словам, это делалось с целью обойти санкции Вашингтона. Танкер перевозил нефть. «По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций», — отметил Вэнс.

Ранее стало известно, что танкер «Маринера» незаконно перевозил венесуэльскую нефть, а его экипаж может быть привлечен к уголовной ответственности в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
