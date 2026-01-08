Стало известно об отравлении восьми человек кониной в Подмосковье
Массовое отравление кониной, предположительно, приведшее к ботулизму, произошло в Подмосковье, сообщают «Известия».
В результате госпитализированы восемь человек. Инцидент произошел в Раменском городском округе. Мясо было куплено в Костроме и приготовлено во фритюре 4 января.
Еда вызвала у пострадавших тяжелые симптомы ботулизма, включая нарушение зрения и дыхания. Состояние одного человека настолько серьезно, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи эвакуируют для лечения даже того, кто сначала отказался от госпитализации.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в Раменском городском округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru