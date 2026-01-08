Указом Трампа США выходят из 66 международных организаций

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о подписании президентского меморандума, инициирующего выход страны из 66 международных организаций.

Решение мотивировано тем, что они более не отвечают американским интересам Вашингтона, работают неэффективно или продвигают идеи глобализма. Документ обязывает все государственные ведомства прекратить финансирование двух групп: 31 организации в системе ООН и 35 — вне её.

Ранее Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
