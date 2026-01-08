СМИ: Автосервисы в России испытывают острый дефицит кадров

По оценкам представителей отрасли, дефицит квалифицированных специалистов составляет до 30% от общей потребности, или примерно 150 тысяч человек. Основными вызовами остаются условия труда и недостаток практических навыков у выпускников учебных заведений, которые зачастую предпочитают уходить в более доходные сферы.

За одиннадцать месяцев 2025 года число открытых вакансий в автосервисах увеличилось на 11% в годовом выражении. Особенно высок спрос на автомаляров, жестянщиков и автоэлектриков.

Ранее автосервисы в России предупредили о росте цен на ремонт к 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

