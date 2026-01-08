СМИ: Автосервисы в России испытывают острый дефицит кадров
Российский рынок автосервисов столкнулся с масштабным кадровым кризисом, сообщают «Известия».
По оценкам представителей отрасли, дефицит квалифицированных специалистов составляет до 30% от общей потребности, или примерно 150 тысяч человек. Основными вызовами остаются условия труда и недостаток практических навыков у выпускников учебных заведений, которые зачастую предпочитают уходить в более доходные сферы.
За одиннадцать месяцев 2025 года число открытых вакансий в автосервисах увеличилось на 11% в годовом выражении. Особенно высок спрос на автомаляров, жестянщиков и автоэлектриков.
Ранее автосервисы в России предупредили о росте цен на ремонт к 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Автосервисы в России испытывают острый дефицит кадров
- Генпрокурор США: Члены экипажа «Маринеры» находятся «под полноценным расследованием»
- Вэнс: Танкер «Маринера» притворялся российским
- Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной
- МИД сообщил о россиянах на борту захваченного США танкера
- Сенатор Грэм: Трамп дал добро инициативе об усилении санкций против России
- Указом Трампа США выходят из 66 международных организаций
- Стало известно об отравлении восьми человек кониной в Подмосковье
- Роспотребнадзор проводит проверку случаев ботулизма в Подмосковье
- Все ТЭЦ в Днепропетровской области Украины остановили работу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru