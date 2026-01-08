Сенатор Грэм: Трамп дал добро инициативе об усилении санкций против России

Американский лидер Дональд Трамп дал добро проекту закона об усилении санкций против России, заявил в соцсети X сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Орбан заявил, что рассчитывает на отмену санкций против России в 2026 году

Речь идет о двухпартийном законопроекте. Грэм указал, что работал над документом в течение многих месяцев вместе с сенатором Ричардом Блументалем и другими законодателями. Сенатор назвал решение американского лидера своевременным.

Отмечается, что законопроект даст Трампу рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать российскую нефть.

Ранее Трамп заявил, что обсуждает ужесточение санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
