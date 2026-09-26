В Минфине поддержали повышение лимитов выплат по ОСАГО
Министерство финансов России поддержало повышение лимитов выплат по ОСАГО. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Чебесков в беседе с РИА Новости.
Как напомнил замминистра, этот вопрос обсуждается несколько лет.
«Мы поддерживаем повышение лимита, в первую очередь, по выплате за вред жизни или здоровью», — подчеркнул Чебесков.
По его словам, за возможным повышением стоит «чувствительный» вопрос о страховых тарифах, Минфин рассчитывает, что это не приведет к их существенному увеличению.
Ранее в Совете Федерации назвали целесообразным повышение лимита выплат по ОСАГО за ущерб имуществу с 400 тысяч рублей до 800 тысяч-1 миллиона. Начальник управления европейского протокола Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев в беседе с НСН предупредил, что в случае повышения цена полиса вырастет для всех.
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