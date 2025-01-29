«За впечатлениями!»: Россияне ходят в книжные магазины в среднем четыре раза в год
На полках российских книжных магазинов появилось множество новых авторов из Южной Кореи, Японии и Китая, рассказал НСН Александр Брычкин.
Читающие россияне ходят в книжный магазин в среднем около четырех раз в год и тратят примерно тысячу рублей за один поход, рассказал спецкору НСН генеральный директор «Читай-город - Буквоед» Александр Брычкин.
«Вопрос цены, конечно, важен, но книги у нас точно не переоценены. Средний читатель ходит в книжный магазин около четырех раз в год и тратит примерно 1000 рублей за один поход. Экономия 200-300 рублей в расчете на общий кошелек не является для него значительной. Впечатления от посещения книжного магазина, где часто проходят различные камерные творческие вечера, встречи с авторами, за такие деньги не купишь. Поход в книжный магазин любителями книг воспринимается как праздник. К тому же в офлайн-магазине бывают акции и скидки, представлена программа лояльности», - сказал собеседник НСН.
По его словам, на полках книжных магазинов появились произведения авторов из Азии. Россияне в принципе стали больше читать классическую литературу.
«Россияне стали больше читать классическую литературу. Посетители часто спрашивают что-то из зарубежной классики, спрос стабильно растет. Значительно сложнее стало получать права на издание произведений зарубежных авторов. Некоторые иностранные издательства перестали работать с Россией. Однако появилось множество авторов из других стран, например, из восточных: Южная Корея, Япония, Китай. Отечественные издатели оперативно переориентировались на получение прав не из западных стран, а из восточных. Плюс это совпало с трендом на азиатские графические романы и различные новеллизации сериалов», - отметил Брычкин на открытии магазина «Читай-город» в новой концепции в московском ТРЦ «Авиапарк».
Он также рассказал, что в продаже остаются некоторые книги иноагентов, а патриотические произведения набирают популярность у российского читателя.
«Мы строго соблюдаем требования российского законодательства по продажам подобного контента. В продаже действительно можно найти некоторые книги иноагентов. У нас классическая выкладка книг: внутри рубрик мы выкладываем книги по сериям, а там уже по алфавиту. В рамках такой выкладки все и остается. Говоря о патриотических книгах, то они находятся в разных жанрах, поэтому сложно сказать, насколько выросло их число. Есть и биографии, и какие-то истории из жизни, и художественная литература. Новые авторы патриотической литературы не то, что появляются, они иногда врываются в топы продаж – например, сборники стихов «ПоэZия русского лета» и «ПоэZия русской зимы». Мы стали замечать появление бестселлеров в этой нише, однако пока нельзя сказать, что такие книги являются драйвером продаж», - сказал эксперт.
Он также добавил, что книголюбы стали реже воровать книги в магазинах.
«В последнее время мы заметили тенденцию на сокращение краж именно книг. Если говорить про сувенирную продукцию, то ее как крали, так и крадут. Поэтому подобные стенды находятся ближе к кассовой зоне, под присмотром. Мы открыты к людям и не отгораживаемся от них стеклянными витринами и охранниками», - заключил Брычкин.
Ранее депутат Госдумы, журналист и публицист Анатолий Вассерман в беседе с НСН заявил, что в уходящем году зачитывался фантастикой в поджанре «попадание». Так, эрудит назвал одним из любимых писателей в этом жанре Андрея Шопперта.
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