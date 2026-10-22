Новак сообщил о росте выпуска бензина и дизеля на российском рынке
На российском рынке увеличили выпуск бензина и дизельного топлива, создаются запасы топлива. Об этом говорится в докладе Минэнерго РФ, который озвучили 22 октября. Подробностями поделилась пресс-служба правительства.
По данным ведомства, благодаря компенсаторным мерам наблюдается положительная динамика в этом направлении. Отдельное внимание уделили сбору и проверке данных в государственной информационной системе ТЭК. Так следят за запасами топлива в каждом регионе, контролируют работу АЗС и оперативно корректируют ситуацию.
ФАС доложила о мерах по пресечению нарушений антимонопольного законодательства: завели 74 дела и выдали 105 предупреждений. Продолжается работа по соглашениям между местными властями и независимыми автозаправками. На сегодня оформили 127 договоренностей в 45 субъектах.
Регионы доложили о ситуации с поставками топлива, работой сетей АЗС и динамикой цен. На совещании рассмотрели положение в Красноярском и Ставропольском краях, Пензенской, Ростовской, Ульяновской и Омской областях, Карелии и Башкортостане.
Вице-премьер Александр Новак выделил положительную динамику на рынке и призвал продолжить работу по корректировке цен, сбору данных по всем субъектам и заключению соглашений с организациями.
Недавно сообщали, что в 44 регионах РФ оформили договоренности о стабилизации ценников на топливо.
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