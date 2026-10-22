«В первую очередь к заслугам можно отнести масштабное празднование 150-летия Союза театральных деятелей. Одно из важных достижений заключается в том, что эта дата выведена на государственный уровень, она затронула все регионы страны, что в свою очередь привлекло внимание к театральной сфере. Причем внимание властей всех регионов и на всех уровнях. А это очень важно в нашей ситуации для театров. Потому что в отличие, скажем, от крупных театров, множество театров в маленьких городах России испытывают колоссальные проблемы, связанные прежде всего с зарплатами артистов. Потому что если актер в маленьком городе работой в театре не может обеспечить себе жизнь — оплачивать квартиру, покупать продукты, содержать семью, то он просто покидает театр. И текучка актерского состава — это большая проблема для региональных театров. И вот я надеюсь, что празднование 150-летия СТД обратило внимание на эту проблему, и она начнет решаться властями на местах. И зарплаты будут выведены на нормальный уровень, чтобы люди работали в театре, а не еще на трех работах», — отметил критик.

По словам Кантора, это влияет на качество спектаклей. В городах-миллионниках зрительская аудитория широкая, и театры могут сохранять в репертуаре по несколько лет, а иногда и десятилетиями, одни и те же названия, и это никак не влияет на заполнение зала. Но в маленьком городе на 40-60 тысяч человек аудитория гораздо меньше, считает критик, и театрам все время требуется выпускать премьеры.

«Они не могут годами играть «Дядю Ваню». И поэтому нужны сильные актеры, которые способны этот объем, усиленную нагрузку испытывать, сохраняя художественный уровень. И это касается не только актерского состава. Это и про техников сцены, и про постановочную часть тоже. В театре есть звук, свет, монтировщики — без этого тоже невозможен спектакль на большой сцене. И это главные проблемы. Те же самые технические службы уходят в интерпризу, в шоу-бизнес, в концертную деятельность, где выше доходы и зарплаты. Это, на мой взгляд, серьезная всероссийская проблема театрального сообщества. Средние зарплаты артистов в маленьких городах колеблются в районе 40–48 тысяч. Конечно, в нынешние времена на такие зарплаты очень нелегко жить. Особенно, если у тебя семья, если у тебя есть дети», — сказал Кантор.

Машкову в грядущую пятилетку критик пожелал решить эти проблемы хотя бы частично.

Ранее Владимир Машков, возглавляющий Театральную школу Олега Табакова, выступил против практики подготовки актеров в непрофильных высших учебных заведениях, рассказывала «Радиоточка НСН».

