«И сейчас с рассрочки на ипотеку можно перейти, но есть законопроект, который предлагал подавать сведения о рассрочках в Бюро кредитных историй, чтобы банки это учитывали. В таком случае банк просто не позволит человеку это сделать, откажет в ипотеке. Поэтому решили эту норму переделать в рамках этого законопроекта. В новостройках рассрочка – это довольно популярный механизм, его доля за последний год снизилась, так как ЦБ борется с рассрочкой. Но сейчас на рассрочки приходится 15-25%», - отметил он.

По его словам, это усложнит выдачу рассрочек, но уменьшит риски для застройщиков.

«Конечно, в таком случае продажа в рассрочку станет немного сложнее. Сегодня рассрочка – это такая вещь, которая не отражается нигде, не регулируется. А при регулировании продукта свобода уменьшается, но полная свобода здесь – это тоже плохо. Если рассрочки не регулировать, это большие риски, могут быть проблемы у застройщика. Квартиру продали, а деньги еще не получили, а человек может отказаться от рассрочки, тогда застройщик получает обратно квартиру, которую снова нужно продать», - добавил он.

Ранее стало известно, банки массово отказываются от выдачи ипотечных кредитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

