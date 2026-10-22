Риск или привилегия: Как будут регулировать покупку квартир в рассрочку
Сейчас на рассрочку приходится 15-25% первичного рынка, заявил НСН Константин Барсуков.
Покупателям квартир в рассрочку разрешат переходить на ипотеку, но все рассрочки будут контролироваться и учитываться официально, заявил НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
Покупателям квартир в рассрочку разрешат переходить на ипотеку и рефинансировать кредит без учета задолженности перед застройщиками. Девелоперов обяжут указывать в договорах полную стоимость жилья и размер переплаты. Такие положения содержит доработанный законопроект Минстроя и ЦБ, пишут «Известия». Барсуков раскрыл, как это будет работать.
«И сейчас с рассрочки на ипотеку можно перейти, но есть законопроект, который предлагал подавать сведения о рассрочках в Бюро кредитных историй, чтобы банки это учитывали. В таком случае банк просто не позволит человеку это сделать, откажет в ипотеке. Поэтому решили эту норму переделать в рамках этого законопроекта. В новостройках рассрочка – это довольно популярный механизм, его доля за последний год снизилась, так как ЦБ борется с рассрочкой. Но сейчас на рассрочки приходится 15-25%», - отметил он.
По его словам, это усложнит выдачу рассрочек, но уменьшит риски для застройщиков.
«Конечно, в таком случае продажа в рассрочку станет немного сложнее. Сегодня рассрочка – это такая вещь, которая не отражается нигде, не регулируется. А при регулировании продукта свобода уменьшается, но полная свобода здесь – это тоже плохо. Если рассрочки не регулировать, это большие риски, могут быть проблемы у застройщика. Квартиру продали, а деньги еще не получили, а человек может отказаться от рассрочки, тогда застройщик получает обратно квартиру, которую снова нужно продать», - добавил он.
Ранее стало известно, банки массово отказываются от выдачи ипотечных кредитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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