В МИД РФ прокомментировали медиавбросы Нетаньяху
В МИД РФ с сожалением заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне выборов предпочел медиавбросы диалогу профильных специалистов по кибербезопасности. Об этом РИА Новости сообщили в российском ведомстве.
Недавно лидер ближневосточной республики говорил о причастности Москвы к работе «ферм ботов». Они якобы ведут антисемитскую кампанию и разжигают антиизраильские настроения на Западе.
В МИД напомнили, что еще в 2018 году Россия предлагала Израилю заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве по информационной безопасности, но ответ так и не получила. Там добавили, что такое взаимодействие могло бы решить вопросы «буквально на ровном месте».
В министерстве подчеркнули, что Москва не впервые сталкивается с подобными фейками и напомнили о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон. Она продвигала тему вмешательства «российских хакеров» в американские выборы.
Также в МИД привели выражение «перекладывать с больной головы на здоровую» и заметили, что отношение к государству на Ближнем Востоке на мировой арене определяется исключительно линией его собственных властей.
Ранее в Госдуме раскритиковали Нетаньяху, пришедшего в ООН с пейджером.
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