В МИД РФ прокомментировали медиавбросы Нетаньяху

Недавно лидер ближневосточной республики говорил о причастности Москвы к работе «ферм ботов». Они якобы ведут антисемитскую кампанию и разжигают антиизраильские настроения на Западе.



В МИД напомнили, что еще в 2018 году Россия предлагала Израилю заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве по информационной безопасности, но ответ так и не получила. Там добавили, что такое взаимодействие могло бы решить вопросы «буквально на ровном месте».



В министерстве подчеркнули, что Москва не впервые сталкивается с подобными фейками и напомнили о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон. Она продвигала тему вмешательства «российских хакеров» в американские выборы.



Также в МИД привели выражение «перекладывать с больной головы на здоровую» и заметили, что отношение к государству на Ближнем Востоке на мировой арене определяется исключительно линией его собственных властей.



Ранее в Госдуме раскритиковали Нетаньяху, пришедшего в ООН с пейджером.

