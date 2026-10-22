В МИД РФ прокомментировали медиавбросы Нетаньяху

В МИД РФ с сожалением заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне выборов предпочел медиавбросы диалогу профильных специалистов по кибербезопасности. Об этом РИА Новости сообщили в российском ведомстве.

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Недавно лидер ближневосточной республики говорил о причастности Москвы к работе «ферм ботов». Они якобы ведут антисемитскую кампанию и разжигают антиизраильские настроения на Западе.

В МИД напомнили, что еще в 2018 году Россия предлагала Израилю заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве по информационной безопасности, но ответ так и не получила. Там добавили, что такое взаимодействие могло бы решить вопросы «буквально на ровном месте».

В министерстве подчеркнули, что Москва не впервые сталкивается с подобными фейками и напомнили о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон. Она продвигала тему вмешательства «российских хакеров» в американские выборы.

Также в МИД привели выражение «перекладывать с больной головы на здоровую» и заметили, что отношение к государству на Ближнем Востоке на мировой арене определяется исключительно линией его собственных властей.

Ранее в Госдуме раскритиковали Нетаньяху, пришедшего в ООН с пейджером.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:НетаньяхуМИД РФИзраильРоссия

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