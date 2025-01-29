«Копирайт гораздо опаснее»: Создатель «Библиотеки Мошкова» о призыве Лебедева сжечь 99% книг
Средний человек может прочесть за всю жизнь максимум пять тысяч книг, что в 20 раз меньше, чем 1% от всего количества существующих книг, поэтому если сожгут 99% литературы, то никто не заметит, заявил НСН Максим Мошков.
Сжигать книги по призыву Артемия Лебедева не стоит, так как этим успешно занимается копирайт, заявил НСН создатель «Библиотеки Максима Мошкова» Lib.Ru, российский программист Максим Мошков.
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что считает 99% книг полной ерундой, и призвал сжечь их. Такое мнение он озвучил в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте». «Их можно сжечь и вообще ни секунды не жалеть», — констатировал дизайнер. При этом блогер отметил, что существуют книги, из которых можно получить полезные знания, и призвал искать их. Мошков отметил, что Лебедев не сказал «ничего страшного».
«Учитывая, что книг написано около 15 миллионов, то 1% от этого числа — это около 100 тысяч. Это примерно в 20 раз больше, чем обычный человек может прочитать за всю свою жизнь. Поэтому, если сожгут 99% книг, то обычный человек этого даже не заметит. В принципе, ничего страшного он не сказал. Но я до сих пор книжки на свалке подбираю, когда нахожу их. Поэтому я книги сжигать не буду и советовать не стану. Я прочел за свою жизнь пресловутые пять тысяч книжек. Если сожгут остальные, я это даже не замечу. Условным сжиганием книг сегодня благополучно занимается современная копирайтная культура. Копирайт, который создан для того, чтобы поддерживать авторов для написания новых книг, благополучно хоронит все предыдущие книги, которые иначе были бы доступны для читателей. Так что это гораздо более эффективный способ уничтожения книг», - отметил он.
По его словам, главная проблема не в том, что почти все книги бестолковые, а в том, что одна и та же литература воспринимается людьми по-разному.
«Самое страшное в книгах, что непонятно, как выбрать, что читать, и какая книга из них тебе нужна. А еще одни и те же книжки разными людьми воспринимаются совершенно по-разному. Нет такой книжки, которую нужно читать всем. У каждого свой набор книг, и они иногда очень слабо пересекаются. Я сам замечаю, что очень многие перестают читать то, что читали раньше, начинают выбирать совсем другие направления. В детстве вы будете читать учебники и развлекательные книжки. В юности - учебники и познавательные книжки. Я сейчас стараюсь читать книги, из которых можно почерпнуть информацию о том, как реально устроен этот мир. То есть это либо мемуары, либо учебники или научная литература», - поделился он.
Ранее депутат Госдумы, журналист и публицист Анатолий Вассерман в беседе с НСН заявил, что в уходящем году зачитывался фантастикой в поджанре «попадание». Так, эрудит назвал одним из любимых писателей в этом жанре Андрея Шопперта.
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