«Копирайт гораздо опаснее»: Создатель «Библиотеки Мошкова» о призыве Лебедева сжечь 99% книг

«Учитывая, что книг написано около 15 миллионов, то 1% от этого числа — это около 100 тысяч. Это примерно в 20 раз больше, чем обычный человек может прочитать за всю свою жизнь. Поэтому, если сожгут 99% книг, то обычный человек этого даже не заметит. В принципе, ничего страшного он не сказал. Но я до сих пор книжки на свалке подбираю, когда нахожу их. Поэтому я книги сжигать не буду и советовать не стану. Я прочел за свою жизнь пресловутые пять тысяч книжек. Если сожгут остальные, я это даже не замечу. Условным сжиганием книг сегодня благополучно занимается современная копирайтная культура. Копирайт, который создан для того, чтобы поддерживать авторов для написания новых книг, благополучно хоронит все предыдущие книги, которые иначе были бы доступны для читателей. Так что это гораздо более эффективный способ уничтожения книг», - отметил он.

По его словам, главная проблема не в том, что почти все книги бестолковые, а в том, что одна и та же литература воспринимается людьми по-разному.