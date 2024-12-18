«Замки от честных людей»: Экономия на охране приводит к краже книг в магазинах
Конкурируя с маркетплейсами, книжные магазины вынуждены сокращать издержки, в том числе экономить на безопасности, сказал НСН Леонид Палько.
Кражу книг из магазина в некоторых случаях сложно отследить даже по камерам видеонаблюдения, рассказал НСН управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
Ранее в книжной сети «Читай-город» сообщили, что за 2024 году из магазинов сети украли 300 тысяч книг. Чаще всего с полок пропадала книга «Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих» Адитья Бхаргава. Также в топ-5 украденных книг вошли «Магистр дьявольского культа. Том 1» Мосян Тунсю, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, «1984» Джорджа Оруэлла и «НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы» Джен Синсеро. Палько заметил, что в условиях конкуренции книжные магазины вынуждены экономить буквально на всем, в том числе на охране
«Столкнувшись с проблемой маркетплейсов, книжные магазины максимально стараются уменьшить свои затраты. У них аренда, содержание сотрудников, безопасность и другие издержки, которые отражаются на цене. Минимизация затрат часто приводит к тому, что, к сожалению, книги пропадают. Часто магазины сами для себя принимают решения, исходя из того, сколько стоит содержание охранника, и каков коэффициент его работы. Страшно будет, если мы вернемся к торговле на прилавках. Все-таки после советского времени перешли к магазинам самообслуживания. К прилавкам не хотелось бы вернуться. Есть еще одна проблема. Сегодня часто книжные магазины являются просто витриной. Покупатель приходит, смотрит, листает, приценивается, уходит и заказывает все на маркетплейсах», - сообщил он.
По словам собеседника НСН, наиболее дорогие издания в книжных магазинах стараются располагать в поле зрения продавцов и консультантов, либо закрывать под замок в витрине.
«Очень жаль магазины. В этом году в России закрылось 220 магазинов, что тоже шокирующая вещь. Если книжки пропадают, значит, они кому-то нужны, просто люди не могут их себе позволить. Это единственный плюс, который я вижу. Магазины стараются дорогостоящие издания, раритеты держать в зоне видимости, либо закрывать под замок. Однако все замки – это только от честных людей. Если люди пытаются украсть книги - это очень сложно отследить даже по камерам, тем более в зимнее время», - заявил он.
По данным Ассоциации книгораспространителей (АСКР), в первые девять месяцев 2024 года оборот книжных сетей в денежном выражении сохранился на уровне 2023 года, выручка выросла лишь на 0,5%. При этом динамика закрытий книжных магазинов превысила показатели 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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