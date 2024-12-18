«Замки от честных людей»: Экономия на охране приводит к краже книг в магазинах

Ранее в книжной сети «Читай-город» сообщили, что за 2024 году из магазинов сети украли 300 тысяч книг. Чаще всего с полок пропадала книга «Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих» Адитья Бхаргава. Также в топ-5 украденных книг вошли «Магистр дьявольского культа. Том 1» Мосян Тунсю, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, «1984» Джорджа Оруэлла и «НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы» Джен Синсеро. Палько заметил, что в условиях конкуренции книжные магазины вынуждены экономить буквально на всем, в том числе на охране

«Столкнувшись с проблемой маркетплейсов, книжные магазины максимально стараются уменьшить свои затраты. У них аренда, содержание сотрудников, безопасность и другие издержки, которые отражаются на цене. Минимизация затрат часто приводит к тому, что, к сожалению, книги пропадают. Часто магазины сами для себя принимают решения, исходя из того, сколько стоит содержание охранника, и каков коэффициент его работы. Страшно будет, если мы вернемся к торговле на прилавках. Все-таки после советского времени перешли к магазинам самообслуживания. К прилавкам не хотелось бы вернуться. Есть еще одна проблема. Сегодня часто книжные магазины являются просто витриной. Покупатель приходит, смотрит, листает, приценивается, уходит и заказывает все на маркетплейсах», - сообщил он.