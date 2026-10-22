Министр финансов РФ Антон Силуанов был назначен на должность вице-премьера. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Минченко подчеркнул, что на усиление позиций главы финансового ведомства указывает не только новое назначение, но и перестановки в правительстве: главу аппарата правительства и зампреда главы кабмина Михаила Мишустина Дмитрия Григоренко освободили от должности, а его место заняла бывший заместитель Силуанова Ирина Окладникова.

«Я думаю, что позиции Силанова усиливаются. Это особенно очевидно в комплексе с назначением его человека — Окладниковой — на позицию вице-премьера. Мишустина это объективно ослабляет, тут не поспоришь, потому что Григоренко был одним из самых доверенных его людей», — пояснил политолог.

Он добавил, что Силуанов вряд ли будет продвигать курс на налоговые ужесточения, однако займется вопросами восполнения дефицитного федерального бюджета иными путями.

«Я думаю, что ключевой задачей Силуанова не будет усиление контроля над финансами. Бывший глава ФНС Мишустин как раз это уже смоделировал. Сейчас другая проблема — это именно извлечение дополнительных доходов бюджета, поиск новых источников. Скорее в этом направлении он будет работать», — сказал Минченко.

Политолог Константин Калачев, напротив, считает, что кадровые перестановки в правительстве не ухудшают позиции Михаила Мишустина. В беседе с НСН он отметил, что Антон Силуанов в новой должности может стать новым «громоотводом» в случае социально-экономических проблем.

