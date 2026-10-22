Эксперт оценил перспективы возвращения российского газа в Европу
Эксперт в сфере энергетики Леонид Хазанов в беседе с «ФедералПресс» оценил перспективы возвращения российского газа на рынок ЕС. По его мнению, европейские чиновники будут готовы пересмотреть позицию и только под серьезным давлением.
Хазанов сравнил подобные перспективы с шансом увидеть мамонтов на улицах Брюсселя, то есть «пятьдесят на пятьдесят». С одной стороны, цены на газ в Евросоюзе растут, а из-за нехватки поставок СПГ к холодам отечественное топливо может подорожать до €3-4 тыс. за тысячу кубометров.
Такое уже было в 2022 году, но тогда экономика ЕС была крепче, а сейчас положение хуже, и альтернативы из Персидского залива нет. Рост цен может заставить европейских чиновников пересмотреть отказ от закупок российского газа.
С другой стороны, их амбиции давно перешли грани разума, они могут стоять на своем, несмотря на огромные счета, добавил Леонид Хазанов.
Он добавил, что в европейском обществе назревает жесткий настрой к действиям властей: потеря российского рынка ударила по экономике, а газ — по кошелькам налогоплательщиков. Также там видят, как слабеет киевский режим, а его все еще содержит Евросоюз.
Эксперт прогнозирует, что чем выше будут цены на голубое топливо и чем сильнее экономические проблемы, тем активнее пойдет давление на пересмотр антироссийской политики. По его оценке, изменения на высшем уровне в Брюсселе могут начаться в течение трех месяцев.
Недавно портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин объяснил, что ждет Европу из-за отказа от газа из РФ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Политолог указал на усиление позиции Силуанова в кабмине на фоне новых назначений
- Эксперт оценил перспективы возвращения российского газа в Европу
- Новак сообщил о росте выпуска бензина и дизеля на российском рынке
- Риск или привилегия: Как будут регулировать покупку квартир в рассрочку
- Британия впервые за 20 лет вернулась к производству танковых стволов
- Вучич: Сербию еще долго не возьмут в Евросоюз
- В Госдуме назвали качества идеального переговорщика от Евросоюза
- Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
- Онколог рассказал, поможет ли CAR-T-терапия больной раком Лерчек
- Немецкий политолог назвал идеального кандидата от ЕС для переговоров с Путиным