Офицер назвал главную битву для завершения спецоперации

Бои за Славянско-Краматорскую агломерацию могут стать завершающим этапом в СВО. Таким мнением с aif.ru поделился полковник запаса, участник спецоперации Тимур Сыртланов.

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По словам военного, последние события на переговорном треке позволяют верить в скорое завершение украинского кризиса и установление юридически закрепленного мира при гарантиях третьих стран. Речь идет о Штатах и, скорее всего, Китае, добавил эксперт.

Сыртланов добавил, что именно бои за Славянско-Краматорскую агломерацию станут финальными. При этом он предупредил, что они будут тяжелыми: оба города с окрестностями с 2014 года готовили к долговременной обороне, там обустроили забетонированные укрепрайоны в глубину и высоту. Офицер надеется, что полное освобождение Донбасса станет завершающей точкой конфликта.

Ранее писали, что ВСУ отводят уцелевшие силы как раз под эти населенные пункты.

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:ДонбассУкраинаРоссияСпецоперация

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