Офицер назвал главную битву для завершения спецоперации

По словам военного, последние события на переговорном треке позволяют верить в скорое завершение украинского кризиса и установление юридически закрепленного мира при гарантиях третьих стран. Речь идет о Штатах и, скорее всего, Китае, добавил эксперт.



Сыртланов добавил, что именно бои за Славянско-Краматорскую агломерацию станут финальными. При этом он предупредил, что они будут тяжелыми: оба города с окрестностями с 2014 года готовили к долговременной обороне, там обустроили забетонированные укрепрайоны в глубину и высоту. Офицер надеется, что полное освобождение Донбасса станет завершающей точкой конфликта.



Ранее писали, что ВСУ отводят уцелевшие силы как раз под эти населенные пункты.

