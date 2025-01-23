От «Алхимика» до Блиновской: Издатели о правилах жизни Коэльо и его новом романе

При этом она не согласилась с мнением, что именно с Коэльо начался бум в России популярности коучей типа Елены Блиновской.

«Влияние книг Пауло Коэльо на современную культуру действительно огромно. Его разбирают на цитаты, тысячи людей пишут в соцсетях слова благодарности о том, что книги Пауло помогают понять предназначение, справиться с неудачами. Но сила Пауло — притча, философия и поэзия, он глубокий мыслитель. Ряд коучей пытаются монетизировать мудрость и учения, которые до них уже кто-то написал, — будь то религиозные или философские трактаты, книги. Говорить, что именно с книг Пауло начался этот бум, некорректно. "Алхимик" в России появился в конце 1990-х годов, тогда вообще не было такого слова "коуч". Коучи появились значительно позже с развитием интернета, когда стало возможным охватить большую аудиторию. Они быстро поняли, что накопленный поколениями опыт и мудрость можно продавать, так как это востребовано у аудитории и люди готовы за это платить», - заключила собеседница НСН.

Британский литературовед, писатель и специалист по русской литературе Дональд Рейфилд ранее рассказывал «Радиоточке НСН» о тайнах нового издания его книги об Антоне Чехове.

