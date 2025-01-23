От «Алхимика» до Блиновской: Издатели о правилах жизни Коэльо и его новом романе
Пауло Коэльо впечатлило путешествие от Москвы до Владивостока, а его главное правило – не пытаться объяснить чудо, сказала в эфире НСН Светлана Моисеева, выразив уверенность, что «Высший дар» разберут на цитаты.
Знаменитый бразильский писатель Пауло Коэльо любит Россию, его правила жизни просты, а новая книга необычна, рассказала в интервью НСН руководитель проектов редакции «Жанры» издательства АСТ Светлана Моисеева.
21 января в России вышел новый роман Пауло Коэльо «Высший дар» в переводе Дмитрия Ружского. Моисеева назвала автора знаменитого «Алхимика» классиком вне времени и раскрыла секреты новой книги.
«"Высший дар" — это необычное произведение для Пауло Коэльо. Это художественное эссе о любви. В основе книги лежит переосмысленная и переработанная проповедь Генри Драммонда (Друммонда), которая считается одним из самых вдохновляющих произведений о любви. Драммонд — профессор естественных наук университета Глазго, богослов и писатель. Пауло Коэльо же привнес в текст абсолютно новые смыслы. Уверена, что книгу разберут на цитаты, так как на каждой странице можно встретить мысли, которые сразу западают в душу. Коэльо при жизни уже стал классиком. Его книги вне времени, поэтому интерес к его творчеству в России не ослабевает - и это не дань моде. Например, только в 2024 году в России было продано более 70 тысяч экземпляров "Алхимика". Это произведение уже отметило свое 35-летие и в России напечатано более 1,5 миллиона копий», - отметила эксперт.
Моисеева также рассказала о личном общении с Коэльо, его отношении к России и жизненных принципах писателя.
«Он очень легко общается с людьми, относится к ним уважительно. Он пунктуальный, и в нем абсолютно нет звездности. К своему успеху он относится спокойно. Ему очень важно, чтобы людям рядом с ним было комфортно. Как он говорит, для него есть несколько правил в жизни: дисциплина (закончить то, что начал), легкость (не усложнять жизнь), работать, чтобы чувствовать себя живым, а не ради денег. И, пожалуй, главное его правило – нельзя пытаться объяснить чудо: "Чудо свершилось — этого достаточно". Пауло Коэльо любит Россию. В 2006 году он путешествовал по нашей стране, начиная с "нулевого километра" в Москве и заканчивая Владивостоком. Эта поездка оставила глубокое впечатление у автора. Его покорили люди и красоты нашей родины. С 2008 года Коэльо издается в России в нашем издательстве и мы планируем и дальше продолжать сотрудничество. Последний раз удалось пообщаться с ним лично в 2021 году», - сказала представитель издательства.
При этом она не согласилась с мнением, что именно с Коэльо начался бум в России популярности коучей типа Елены Блиновской.
«Влияние книг Пауло Коэльо на современную культуру действительно огромно. Его разбирают на цитаты, тысячи людей пишут в соцсетях слова благодарности о том, что книги Пауло помогают понять предназначение, справиться с неудачами. Но сила Пауло — притча, философия и поэзия, он глубокий мыслитель. Ряд коучей пытаются монетизировать мудрость и учения, которые до них уже кто-то написал, — будь то религиозные или философские трактаты, книги. Говорить, что именно с книг Пауло начался этот бум, некорректно. "Алхимик" в России появился в конце 1990-х годов, тогда вообще не было такого слова "коуч". Коучи появились значительно позже с развитием интернета, когда стало возможным охватить большую аудиторию. Они быстро поняли, что накопленный поколениями опыт и мудрость можно продавать, так как это востребовано у аудитории и люди готовы за это платить», - заключила собеседница НСН.
Британский литературовед, писатель и специалист по русской литературе Дональд Рейфилд ранее рассказывал «Радиоточке НСН» о тайнах нового издания его книги об Антоне Чехове.
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