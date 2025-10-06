Землю Ходорковского в Жуковке обратили в доход государства

Мещанский суд Москвы обратили в доход государства земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) в подмосковной Жуковке. Об этом сообщает RT.

Иск о взыскании имущества поступил в суд в конце августа. Речь идёт о земельном участке, который зарегистрирован на бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова. Приставы считают, что на самом деле он принадлежит Ходорковскому.

«Решением Мещанского суда... исковое заявление... удовлетворено», - говорится в сообщении.

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества «Яшкино» и «Кириешки» Николая и Дениса Штенгеловых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: www.irontimes.com
ТЕГИ:КонфискацияСудМихаил ХодорковскийИмущество

