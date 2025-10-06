Землю Ходорковского в Жуковке обратили в доход государства
Мещанский суд Москвы обратили в доход государства земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) в подмосковной Жуковке. Об этом сообщает RT.
Иск о взыскании имущества поступил в суд в конце августа. Речь идёт о земельном участке, который зарегистрирован на бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова. Приставы считают, что на самом деле он принадлежит Ходорковскому.
«Решением Мещанского суда... исковое заявление... удовлетворено», - говорится в сообщении.
Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества «Яшкино» и «Кириешки» Николая и Дениса Штенгеловых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США разрешили Украине закупать системы Patriot
- Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз
- В России призвали законодательно разделить такси на профессиональное и частное
- Бывшему владельцу банка «Югра» грозит до 20 лет по новому делу о мошенничестве
- Землю Ходорковского в Жуковке обратили в доход государства
- Старейшему мужчине в мире исполнилось 113 лет
- Названы регионы, где могут запустить эксперимент по контролю ОСАГО через камеры
- Экс-министра Открытого правительства Абызова арестовали по новому делу
- ВОЗ: Каждый пятый взрослый по-прежнему зависим от сигарет
- Не все тунеядцы: Каких безработных не следует облагать налогом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru