Старейшему мужчине в мире исполнилось 113 лет

Жоао - уроженец муниципалитета Марангуапи (штат Сеара). Отмечается, что он является последним выжившим, родившимся в 1912 году.

«По словам Жоао, секрет долгой жизни заключается в том, чтобы окружать себя хорошими людьми и держать близких рядом», - говорится в сообщении.

Ранее врач-кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия заявил, что продлить жизнь на 15–20 лет поможет ходьба пешком по шесть часов в неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

