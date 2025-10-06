Старейшему мужчине в мире исполнилось 113 лет
Бразилец Жоао Мариньо Нето, который признан старейшим мужчиной в мире, отметил свой 113-й день рождения. Об этом со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса сообщает RT.
Жоао - уроженец муниципалитета Марангуапи (штат Сеара). Отмечается, что он является последним выжившим, родившимся в 1912 году.
«По словам Жоао, секрет долгой жизни заключается в том, чтобы окружать себя хорошими людьми и держать близких рядом», - говорится в сообщении.
Ранее врач-кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия заявил, что продлить жизнь на 15–20 лет поможет ходьба пешком по шесть часов в неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
