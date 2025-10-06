Джеки Чан снимет в Казахстане новые «Доспехи бога»
Гонконгский, китайский и американский актёр Джеки Чан снимет в Казахстане четвёртую часть истории «Доспехи бога». Об этом в своих соцсетях заявила казахстанская видеопродакшн-студия Salem Entertainment.
Отмечается, что именно с этим проектом был связан визит Джеки Чана в Алма-Ату в конце сентября. Актёр приезжал для отбора локаций будущего фильма.
«Четвёртая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане», - говорится в сообщении.
Ранее Джеки Чан заявил, что намерен самостоятельно исполнять трюки в будущих проектах «пока не уйдёт на пенсию, чего не случится никогда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru