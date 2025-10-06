Бывшему владельцу банка «Югра» грозит до 20 лет по новому делу о мошенничестве
Бывшему владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину предъявлены новые обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает РИА Новости.
Как следует из материалов дела, предпринимателю инкриминируют два эпизода по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК) и один — по статье о создании преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК).
В документах отмечается, что за эти преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Следствие полагает, что Хотин может попытаться скрыться от правоохранительных органов или воспрепятствовать расследованию.
Ранее бизнесмен уже проходил фигурантом другого уголовного дела, связанного с деятельностью банка «Югра», лишённого лицензии в 2017 году, передает «Радиоточка НСН».
