ВОЗ: Каждый пятый взрослый по-прежнему зависим от сигарет

Число употребляющих табак людей с 2010 года сократилось в мире на 120 миллионов, или на 27%. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам главы организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, это стало следствием политики стран по борьбе с табаком. Однако курить продолжает каждый пятый взрослый человек в мире.

Он указал, что табачная промышленность продолжает выпускать новые никотинсодержащие продукты, которые нацелены в том числе на молодёжь.

«Правительствам следует устранять лазейки в законах...вводить регулирование новых никотиновых изделий... повышать налоги на табак и запрещать рекламу», - подчеркнул Гебрейесус.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил «Радиоточке НСН», что наказание за продажу и распространение вейпов необходимо приравнять к тем же действиям с наркотиками.

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
