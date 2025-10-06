Экс-министра Открытого правительства Абызова арестовали по новому делу
Тверской суд Москвы до 6 декабря арестовал экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова по новому делу о мошенничестве. Об этом сообщает RT.
Речь идёт о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК), которая признана потерпевшей. Обвинение экс-министру было предъявлено ещё 11 сентября.
Сам Абызов отверг причастность по новым обвинениям, добавив, что намерен обжаловать решение суда.
Ранее Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Macan сообщил, что уходит служить в армию
- США разрешили Украине закупать системы Patriot
- Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз
- В России призвали законодательно разделить такси на профессиональное и частное
- Бывшему владельцу банка «Югра» грозит до 20 лет по новому делу о мошенничестве
- Землю Ходорковского в Жуковке обратили в доход государства
- Старейшему мужчине в мире исполнилось 113 лет
- Названы регионы, где могут запустить эксперимент по контролю ОСАГО через камеры
- Экс-министра Открытого правительства Абызова арестовали по новому делу
- ВОЗ: Каждый пятый взрослый по-прежнему зависим от сигарет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru