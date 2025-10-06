Экс-министра Открытого правительства Абызова арестовали по новому делу

Тверской суд Москвы до 6 декабря арестовал экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова по новому делу о мошенничестве. Об этом сообщает RT.

Отбывающий срок экс-министр Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

Речь идёт о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК), которая признана потерпевшей. Обвинение экс-министру было предъявлено ещё 11 сентября.

Сам Абызов отверг причастность по новым обвинениям, добавив, что намерен обжаловать решение суда.

Ранее Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Владимир Песня//РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоМошенничествоАрестОбвинениеМихаил Абызов

Горячие новости

Все новости

партнеры