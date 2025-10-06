Названы регионы, где могут запустить эксперимент по контролю ОСАГО через камеры

Эксперимент по контролю наличия ОСАГО через камеры фотовидеофиксации могут запустить трёх регионах. Как пишет RT, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, это Москва и Санкт-Петербург, так как здесь «дороже транспортное происшествие».

«Движение очень сложное, и понятно, что здесь в первую очередь надо такие идеи реализовывать», - отметил депутат.

Аксаков добавил, что третьим регионом может стать Чувашия, которая активно предлагает и продвигает этот эксперимент.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что автоматическое выявление водителей без полиса ОСАГО не удаётся запустить в РФ из-за неработающего аппаратно-программного комплекса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:АвтомобилиКамерыОСАГО

