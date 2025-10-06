Названы регионы, где могут запустить эксперимент по контролю ОСАГО через камеры

По его словам, это Москва и Санкт-Петербург, так как здесь «дороже транспортное происшествие».

«Движение очень сложное, и понятно, что здесь в первую очередь надо такие идеи реализовывать», - отметил депутат.

Аксаков добавил, что третьим регионом может стать Чувашия, которая активно предлагает и продвигает этот эксперимент.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что автоматическое выявление водителей без полиса ОСАГО не удаётся запустить в РФ из-за неработающего аппаратно-программного комплекса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

