Она рассказала о сложностях, с которыми могут столкнуться совсем молодые режиссеры, начиная карьеру после выпуска.

«Молодые, только окончившие институт режиссеры не имеют опыта работы с труппой. Они до этого работали со своими сверстниками. Другое дело — труппа, собранная другим режиссером. Войти в чужую семью очень непросто. Валерий Фокин говорил, что у молодого режиссера должно быть право на ошибку. Он осваивает профессию зачастую на третьей, четвертой постановке. Готовы ли театры к такому терпению? В этом смысле в ГИТИСе есть достойная программа по поддержки режиссеров, которым институт помогает в регионах ставить спектакли. Кто-то должен не только накормить, но и проявить материнскую заботу, помочь войти в чужие стены и освоиться. Рождение режиссера — долгий путь. Спору нет, финансовая поддержка — дело хорошее. Хотя бы директора театров вздохнут», — сообщила деятель.

Галахова подчеркнула, что в творческом пути не может быть универсальных формул, и если одни молодые режиссеры готовы уехать из столицы для получения нового опыта, то другие не готовы к такому шагу.

«Все дело в творческом импульсе. Сейчас нет проблемы поехать и поставить спектакль в регионе, если ты талантливый режиссер. Но есть одна проблема: молодые режиссеры не очень стремятся возглавить руководство театром. Театральный режиссер Юрий Бутусов в свое время не спешил стать художественным руководителем театра. Я у него брала интервью, и он говорил: "Руководство театром уменьшит мою творческую энергию". А у нас система заточена на репертуарный театр, во главе которого художественный лидер, который предлагает художественную программу. Но, например, Марк Захаров в свое время говорил, что не очень понимает молодую режиссуру, которая осела в Москве. Он после окончания института поехал в Пермь и работал актером, потом он вернулся в Москву и получил, как он говорил, очень нужный для него опыт. Все зависит, опять же, от устремления личности», — поделилась она.

Ранее Ольга Галахова объясняла НСН, что сегодня у выпускников театральных вузов есть разные варианты развития карьеры: одни стремятся работать в театрах, а другие сотрудничают с продюсерами и актерскими компаниями.

