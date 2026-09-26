Интенсивная среда: Как привлечь в регионы молодых актеров и режиссеров
Ольга Галахова объяснила НСН, чего не хватает региональным театрам, чтобы привлекать и удерживать выпускников столичных театральных вузов.
Для молодых актеров и режиссеров творческая составляющая имеет гораздо большее значение, чем материально-бытовая, поэтому привлекать выпускников столичных театральных вузов в регионы нужно не только льготами, но и развитием культуры в субъектах, заявила НСН театральный критик Ольга Галахова.
Ранее Владимир Машков предложил отправлять в регионы выпускников столичных театральных вузов, которые отучились по целевому набору. Также предлагается проработать систему льгот и социальной поддержки, чтобы привлекать молодых специалистов в субъекты РФ. Галахова подчеркнула, что помимо материальных благ молодым актерам важны творческий импульс и необходимость развиваться в культурной среде.
«Льготы — это всегда хорошо. Но в советское время проводили социологические исследование, потому что была та же кадровая проблема: огромное количество актеров и режиссеров концентрировалось в Москве, в Ленинграде, а в регионах был голод кадров. Один из ответов, который давали молодые актеры и режиссеры, был такой: они не хотят уезжать, потому что хотят существовать в интенсивной культурной среде. И поэтому хорошо, что Владимир Львович думает о продвижении профессиональной молодежи в регионы, это важное дело. Но проблема не исчезнет, поскольку ее решение предполагает ряд сопутствующих мероприятий: поддержку института театра в регионе, причем при помощи Москвы и Санкт-Петербурга, всякого рода конференции, встречи, фестивали. Все то, что может поддержать интерес, чтобы регион не чувствовал себя оторванным, а чувствовал себя частью большого российского театрального сообщества. А это только деньгами не решишь. С мерами финансового характера рука об руку должно идти и решение социальных проблем. Я имею в виду не материальные аспекты, а культуру в регионе, какое место она занимает», — рассказала собеседница НСН.
Она добавила, что в столице артисты даже в случае нехватки ролей в театрах могут найти возможность работать — на телевидении и радио, в дубляже и так далее. В небольших городах такой возможности они, как правило, лишены.
«Москва — театральная столица мира по количеству премьер. Сейчас в год примерно тысяча премьер. И даже среди московских актеров есть и безработица, и неустроенность, все эти вещи сопутствуют этой профессии. Но приложить эти силы они могут в кино, на радио, на телевидении, в дубляже и так далее. То есть они могут выживать за счет своей профессии. В регионе ты обречен. Правда, регион региону рознь. Одно дело Новосибирск или Екатеринбург, условно говоря, где много театров, где пульсирует культурная жизнь. И совсем другое дело — маленький город, типа Златоуста. Другой вопрос, что в регионе для актера есть шанс сыграть в театре больше, чем в Москве. Но и тут тоже нет правил, потому что режиссерская производительность в региональных театрах разная. Одни много ставят, другие мало», — пояснила театральный критик.
Она рассказала о сложностях, с которыми могут столкнуться совсем молодые режиссеры, начиная карьеру после выпуска.
«Молодые, только окончившие институт режиссеры не имеют опыта работы с труппой. Они до этого работали со своими сверстниками. Другое дело — труппа, собранная другим режиссером. Войти в чужую семью очень непросто. Валерий Фокин говорил, что у молодого режиссера должно быть право на ошибку. Он осваивает профессию зачастую на третьей, четвертой постановке. Готовы ли театры к такому терпению? В этом смысле в ГИТИСе есть достойная программа по поддержки режиссеров, которым институт помогает в регионах ставить спектакли. Кто-то должен не только накормить, но и проявить материнскую заботу, помочь войти в чужие стены и освоиться. Рождение режиссера — долгий путь. Спору нет, финансовая поддержка — дело хорошее. Хотя бы директора театров вздохнут», — сообщила деятель.
Галахова подчеркнула, что в творческом пути не может быть универсальных формул, и если одни молодые режиссеры готовы уехать из столицы для получения нового опыта, то другие не готовы к такому шагу.
«Все дело в творческом импульсе. Сейчас нет проблемы поехать и поставить спектакль в регионе, если ты талантливый режиссер. Но есть одна проблема: молодые режиссеры не очень стремятся возглавить руководство театром. Театральный режиссер Юрий Бутусов в свое время не спешил стать художественным руководителем театра. Я у него брала интервью, и он говорил: "Руководство театром уменьшит мою творческую энергию". А у нас система заточена на репертуарный театр, во главе которого художественный лидер, который предлагает художественную программу. Но, например, Марк Захаров в свое время говорил, что не очень понимает молодую режиссуру, которая осела в Москве. Он после окончания института поехал в Пермь и работал актером, потом он вернулся в Москву и получил, как он говорил, очень нужный для него опыт. Все зависит, опять же, от устремления личности», — поделилась она.
Ранее Ольга Галахова объясняла НСН, что сегодня у выпускников театральных вузов есть разные варианты развития карьеры: одни стремятся работать в театрах, а другие сотрудничают с продюсерами и актерскими компаниями.
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