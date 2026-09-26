В Бангкоке из-за наводнения объявили режим бедствия

Известно, что в связи с большим объемом воды основные каналы переполнялись быстрее, чем городские службы успевали ее откачивать. Отмечается, что наводнение привело к затоплению жилых домов и дорог, особенно в районах возле каналов Латпхрао, Правет и Сэнсэп.

Районные администрации организовали пункты временного размещения в незатопленных школах и административных зданиях. Жителям города рекомендовали по возможности оставаться дома.

Ранее климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева в интервью НСН заявила, что прямая связь между климатическим явлением Эль-Ниньо и увеличением смертности на вполне конкретный показатель не имеет под собой доказательной базы и относится к категории гипотез.