В Бангкоке из-за наводнения объявили режим бедствия
Во всех 50 районах Бангкока власти объявили режим бедствия из-за сильного наводнения, вызванного продолжительными ливнями. Об этом сообщает агентство AFP.
По словам губернатора столицы Таиланда Чадчарта Ситтипунта, с 24 сентября в городе выпало около 300 мм осадков.
Известно, что в связи с большим объемом воды основные каналы переполнялись быстрее, чем городские службы успевали ее откачивать. Отмечается, что наводнение привело к затоплению жилых домов и дорог, особенно в районах возле каналов Латпхрао, Правет и Сэнсэп.
Районные администрации организовали пункты временного размещения в незатопленных школах и административных зданиях. Жителям города рекомендовали по возможности оставаться дома.
Ранее климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева в интервью НСН заявила, что прямая связь между климатическим явлением Эль-Ниньо и увеличением смертности на вполне конкретный показатель не имеет под собой доказательной базы и относится к категории гипотез.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Певец Юлиан призвал расследовать смерть критика Соседова
- Интенсивная среда: Как привлечь в регионы молодых актеров и режиссеров
- Оперштаб: Из-за атаки БПЛА ВСУ на Кубани погибли 3 человека
- В Бангкоке из-за наводнения объявили режим бедствия
- Хинштейн: В Курской области при атаке ВСУ ранен мужчина
- В Йемене объявили всеобщую мобилизацию на фоне наступления хуситов
- МО: ВС РФ в Киеве поразили центр обработки данных, поддерживавший системы «Старлинк»
- Канье не будет? В США опровергли отмену концертов Уэста в Питере
- В Минфине поддержали повышение лимитов выплат по ОСАГО
- Российская теннисистка Корнеева прошла в полуфинал турнира в Сеуле