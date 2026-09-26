В Бангкоке из-за наводнения объявили режим бедствия

Во всех 50 районах Бангкока власти объявили режим бедствия из-за сильного наводнения, вызванного продолжительными ливнями. Об этом сообщает агентство AFP.

По словам губернатора столицы Таиланда Чадчарта Ситтипунта, с 24 сентября в городе выпало около 300 мм осадков.

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Известно, что в связи с большим объемом воды основные каналы переполнялись быстрее, чем городские службы успевали ее откачивать. Отмечается, что наводнение привело к затоплению жилых домов и дорог, особенно в районах возле каналов Латпхрао, Правет и Сэнсэп.

Районные администрации организовали пункты временного размещения в незатопленных школах и административных зданиях. Жителям города рекомендовали по возможности оставаться дома.

Ранее климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева в интервью НСН заявила, что прямая связь между климатическим явлением Эль-Ниньо и увеличением смертности на вполне конкретный показатель не имеет под собой доказательной базы и относится к категории гипотез.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПроисшествиеНаводнениеБангкокТаиланд

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