В Йемене объявили всеобщую мобилизацию на фоне наступления хуситов
Президентский совет Йемена во главе с Ришадом аль-Алими объявил о начале всеобщей мобилизации в стране против хуситского движения. Об этом сообщает издание Anadolu.
Согласно информации источника, граждан Йемена призвали пополнить ряды армии и силовых структур для восстановления контроля над удерживаемыми повстанцами регионами. Отмечается, что йеменский лидер возложил на хуситов ответственность за новую эскалацию конфликта как в самом государстве, так и за его пределами.
Кроме того, аль-Алими анонсировал амнистию для членов движения, которые добровольно сложат оружие или прекратят сотрудничество с хуситами. Известно, что она начнет действовать с 26 сентября и будет реализована в строгом соответствии с конституцией и законодательством страны.
Накануне хуситы захватили стратегически важный прибрежный город Дубаб на юго-западе Йемена, расположенный в мухафазе Таиз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в интервью НСН заявил, что США в стремлении сохранить лидерство в поставках вооружения Саудовской Аравии пресекли сотрудничество королевства с Россией, из-за чего силы ПВО ближневосточной страны не справляются с атаками хуситов.
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