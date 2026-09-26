В Йемене объявили всеобщую мобилизацию на фоне наступления хуситов

Президентский совет Йемена во главе с Ришадом аль-Алими объявил о начале всеобщей мобилизации в стране против хуситского движения. Об этом сообщает издание Anadolu.

Согласно информации источника, граждан Йемена призвали пополнить ряды армии и силовых структур для восстановления контроля над удерживаемыми повстанцами регионами. Отмечается, что йеменский лидер возложил на хуситов ответственность за новую эскалацию конфликта как в самом государстве, так и за его пределами.