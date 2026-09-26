В Йемене объявили всеобщую мобилизацию на фоне наступления хуситов

Президентский совет Йемена во главе с Ришадом аль-Алими объявил о начале всеобщей мобилизации в стране против хуситского движения. Об этом сообщает издание Anadolu.

Согласно информации источника, граждан Йемена призвали пополнить ряды армии и силовых структур для восстановления контроля над удерживаемыми повстанцами регионами. Отмечается, что йеменский лидер возложил на хуситов ответственность за новую эскалацию конфликта как в самом государстве, так и за его пределами.

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Кроме того, аль-Алими анонсировал амнистию для членов движения, которые добровольно сложат оружие или прекратят сотрудничество с хуситами. Известно, что она начнет действовать с 26 сентября и будет реализована в строгом соответствии с конституцией и законодательством страны.

Накануне хуситы захватили стратегически важный прибрежный город Дубаб на юго-западе Йемена, расположенный в мухафазе Таиз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в интервью НСН заявил, что США в стремлении сохранить лидерство в поставках вооружения Саудовской Аравии пресекли сотрудничество королевства с Россией, из-за чего силы ПВО ближневосточной страны не справляются с атаками хуситов.

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ФОТО: AP/TASS
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